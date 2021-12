La ministre des Transports Meirav Michaeli, présidente du Parti travailliste a rencontré lundi le nouvel ambassadeur des Etats-Unis en Israël Thomas Naides. Une rencontre insolite sachant que les transports en Israël ne sont pas l’occupation principale d’un ambassadeur étranger. Après la rencontre, la ministre a indiqué que l’entretien a porté sur les « relations fortes qui lient les Etats-Unis et l’Etat d’Israël et l’importance de les maintenir » ainsi que sur les « questions sécuritaires et politiques ». On imagine que Meirav Michaeli a elle-aussi demandé à l’ambassadeur de faire avancer la solution des deux Etats…

Photo porte-parole ministre des Transports