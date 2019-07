Le rav Haïm Amsallem, fondateur du mouvement Am Shalem et n°2 du parti Zehout a évoqué les tensions qui vont en s’aggravant entre les différents courants religieux ainsi qu’entre le monde religieux et la population non-religieuse.

Il reproche d’un côté à une partie du sionisme-religieux de s’être fait « avaler » par l’orthodoxie, et une autre d’avoir éloigné la population traditionaliste qui est très majoritairement composée de Juifs d’origine séfarade. Il en conclut qu’il faut revenir à un judaïsme du « juste milieu » ce qui selon lui n’a rien à voir avec un quelconque judaïsme réformé ou allégé. « Un Etat moderne qui se définit comme juif et démocratique ne peut fonctionner sur le mode de la sévérité halakh’ique mais il doit au contraire choisir une voie que la majorité de la population est capable d’emprunter et appliquer », explique le rav Amsallem, qui rajoute: « L’antisionisme et l’anti-créativité sont une bombe à retardement pour la société israélienne ».

L’ancien député Shass, exclu pour ses idées modernes conclut: « L’orthodoxie séfarade est une invention qui a relégué les juifs séfarades traditionnels et les a éloignés de la voie du milieu. Il est temps de rentrer à la maison et de retrouver ce judaïsme traditionnel qui est bénéfique pour toute la population ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90