Je n’ai pas de calendrier sur mon frigidaire, mais pour moi, l’essentiel du calendrier juif je l’avoue est son aspect culinaire !!! A peine sorti du Gefilt-fish de Roch Hachana, les soufganiot de Hanoukka nous font un clin d’œil, suivis par les fruits de Tou Bichevat chargés de fibres qui viennent réparer les dégâts ; les restes des fruits secs sont alors récupérés et roulés dans les oreilles d’aman de Pourim ; la matsa de Pessah fait le nettoyage, pour laisser la place au gâteau au fromage de Chavouot. Et comme nous le répétons à nos enfants, oui nos sages savaient tout sur tout, et oui c’est toujours d’actualité, la preuve est que pour bien garder la ligne pour nos tenues estivales, ils nous ont placés les deux grands jeûnes sur les mois d’été !

L’histoire du monde commence par une pomme croquée, et se poursuit par une bonne bouteille de vin, sur laquelle je voudrai m’attarder. Noah à sa sortie de l’arche, plante de suite une vigne. Enfermé pendant un an, avec à sa charge ce qui reste du monde, il prend conscience de l’ampleur de ses responsabilités. Quand il sort, le constat de l’échec de sa mission qui était de ramener les hommes à Dieu vient le frapper, à la suite de quoi, il plante, c’est-à-dire s’implante à nouveau, reprend la relation de l’homme à la terre, puis se soûle. Nombre de commentateurs s’accordent à dire que Noah se soûle pour échapper aux questions existentielles de la relation de l’homme à Dieu. Ce qui a priori était une malédiction : » בזעת אפיך תאכל לחם » devient une bénédiction qui va permettre à l’homme de se préoccuper plus de son existence physique et moins de son existence métaphysique. (Hatam Sofer).

Quant à nous, nous ne pouvons que remercier Noah pour avoir planté cet « arbre de jouvence ». En effet, les nombreux effets bénéfiques du raisin sur la santé, ne sont plus à prouver ; riche en vitamines et Oligoéléments, il est antibactérien, fait baisser la pression sanguine, le cholestérol, neuroprotecteur, cardio protecteur et encore…

On retiendra cependant essentiellement son puissant antioxydant contenu dans la peau et les pépins : le Resvératrol. Ce composant est produit par les végétaux pour augmenter leurs chances de survie et renforcer leur résistance aux maladies. En consommant du raisin, vous bénéficiez d’une protection similaire ; mais c’est sans aucun doute dans le vin rouge que le taux de Resvératrol est le plus haut car il est tout particulièrement soluble dans l’alcool. Ce qui nous éclaire sur ce que l’on appelle le paradoxe français qui désigne l’étonnante contradiction entre la richesse en matières grasses de la cuisine française et la relativement bonne santé des français en matière de maladies cardio-vasculaires : le Français accompagne toujours son steak d’un bon verre de vin rouge.

Et si le raisin est facteur de longévité, il prend ses responsabilités face à ce phénomène et se charge de nous procurer une huile pour lutter contre le vieillissement cutané. En effet, extraite par pression à froid, l’huile peu connue de pépins de raisins est riche en acides gras essentiels et sa teneur élevée en vitamine E, en fait une huile hydratante et protectrice pour la peau. C’est une huile sans odeur et d’une extrême légèreté. Elle prévient le vieillissement cellulaire et attenue les rides déjà installées. De plus, grand avantage, elle ne laisse pas de film huileux sur le visage.

Alors voilà toute la jeunesse réunie dans un seul fruit, sous forme alcoolisée ou huileuse. Vous trouverez l’huile de pépins de raisins en magasin bio, quant au vin rouge, voici une petite recette qui joint santé et plaisir.

Vin chaud aux épices :

Ingrédients :

1,5 litre de vin

250 grammes de sucre roux

1 zeste de citron bio

1 zeste d’orange bio

2 bâtons de cannelle

2 étoiles d’anis étoilé

2 clous de girofle

1 morceau de gingembre émincé

1 orange

Mélanger tous les ingrédients, sauf l’orange, directement dans une casserole. Porter à ébullition et laisser frémir quelques minutes. Filtrer et servir dans des verres sur lesquels vous aurez disposé une rondelle d’orange.

Manou akerman naturopathe

02-9932862; 054-5292337

Image par mikefish70 de Pixabay