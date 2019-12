Shayke Lévy est une icone dans le monde de l’humour israélien pour avoir fait partie du trio légendaire des « Gashash Hah’iver », avec Gavri Banaï et Israël Poliakov, qui firent rire tout le pays durant presque quatre décennies.

Hélas, dans ses vieux jours, Shayke Lévy tombe dans le travers de nombreux artistes de gauche en s’adonnant à des déclarations haineuses ou méprisantes envers des secteurs entiers de la population, exprimant une nostalgie pour le mythe d’un « bel Israël d’avant » qui aurait été supplanté par un Israël détestable.

A l’occasion de son 80e anniversaire, Shayke Lévy a accordé une interview au journal Israël Hayom dans laquelle il s’en est violemment pris aux Juifs orthodoxes: « On dit toujours ‘nous sommes tous frères’. Nous ne sommes pas tous frères! Vraiment pas. Je ne suis pas le frère des Litzmanim et Cie. je ne suis pas leur frère. Ils n’ont rien à voir avec moi. Contrairement aux orthodoxes américains, ceux d’ici n’ont pas un comportement normal(…)La plupart des pauvres en Israël sont soit des Arabes soit des orthodoxes. Les orthodoxes ne foutent rien, ne contribuent rien, ils ne font que prendre des budgets, inventent des étudiants en yeshivot et font toujours en sorte d’être près des robinets (d’argent)… »

Il a également fait l’éloge de Ron Kobi, maire de Tibériade, qui mène une croisade anti-orthodoxe dans sa ville.

Maigre consolation pour le public orthodoxe en Israël: son immense majorité ne lit pas Israël Hayom et ignorera les propos outranciers de cet ancien humoriste qui a franchi les lignes du bon goût et de la décence.

Photo Flash 90