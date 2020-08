Chaque journée apporte son lot de propos ahurissants et outranciers tenus par des manifestants contre le Premier ministre, ces même manifestants qui se réclament du « camp du Bien » et hurlent à tous vent qu’ils veulent mettre fin à « la haine et la division » qu’ils attribuent à la droite et au Premier ministre.

Les menaces et souhaits de mort sont légion, oralement, par gestes ou caricatures, toujours sous le couvert de la « liberté d’expression » permise à un seul camp politique, et le journaliste Avishaï Ben Haïm, coupable de porter une kippa et de ne pas être à gauche, en a été victime et de manière particulièrement immonde il y a une dizaine de jours.

Les séquences filmées lorsqu’il a été pris à partie par des manifestants ont été diffusées et font frémir. Mis à part les « A mort ! » et « Goebbels ! », l’un des manifestants lui a « tout bonnement » souhaité d’être assassiné, rajoutant : « On traînera votre corps dans les rues attaché à une camionnette »!! Des images que l’on a vu à Gaza.

Une telle phrase prononcée par un militant de droite aurait fait l’ouverture des journaux télévisés et aurait fait l’objet de poursuites judiciaires. La frustration d’être incapable de revenir au pouvoir par les voies démocratiques mène aujourd’hui à une violence verbale rarement vue en Israël, qui pourrait passer à l’étape suivante pour peu que l’occasion en était donnée.

Photo Flash 90