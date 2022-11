Cinq jours après l’ouverture du Mondial au Qatar, les journalistes israéliens envoyés sur place témoignent de brimades et d’insultes dont ils sont victimes dès qu’il apparait qu’ils viennent d’Israël.

Ainsi, Dor Hoffman, l’envoyé spécial de la chaine Kan 11, a témoigné aujourd’hui:

»Tout a commencé ce matin lorsque nous sommes montés dans un taxi et que le chauffeur a découvert que nous étions israéliens. Il n’a pas du tout aimé cela. Il nous a fait descendre au milieu de nulle part en nous disant qu’il n’était pas prêt à accepter notre argent parce que nous tuons ses frères. Nous avons pris un autre taxi puis nous sommes arrivés dans un restaurant pour filmer des témoignages de personnes venues assister au Mondial. Les propriétaires du restaurant ont compris que nous étions israéliens et nous ont envoyé la sécurité pour nous expulser du restaurant. Mon téléphone a été confisqué et ils nous ont demandé d’effacer tout ce que nous avions filmé. Je me suis senti menacé ».