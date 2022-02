La députée Emilie Moatti (Avoda), membre de la commission de sécurité, a fait une déclaration surprenante aujourd’hui (samedi) concernant le sort des prisonniers israéliens à Gaza.

Lors de l’événément Shabatarbout à Petah Tikva, elle a déclaré : « Je sais beaucoup de choses que je ne peux pas dévoiler au public. Ce que je peux vous dire c’est que le sujet a été évoqué, en commission de sécurité, il y a trois semaines, en présence du Premier ministre. Beaucoup de tentatives sont effectuées pour changer la situation, je suis très optimiste et cela ne prendra pas beaucoup de temps ».

Aviram Shaoul, le frère d’Oron Shaoul, z’l, a immédiatement twitté : »J’espère qu’il ne s’agit pas encore de poudre aux yeux des familles pendant que le gouvernement actuel poursuit exactement la même politique que celui de Bibi et ne fait rien pour ramener les captifs. Et si vous pensez que les familles ont été informées de cette avancée supposée, la réponse est non ».

La députée Moatti a alors réagi en précisant que »l’Etat d’Israël agit sans relâche pour le retour de ses enfants. Par nature, je suis optimiste et je souhaite de bonnes nouvelles dans ce dossier. Je ne suis au courant d’aucune avancée concrète à l’heure qu’il est, uniquement d’efforts continus, qui, je l’espère, porteront leurs fruits ».