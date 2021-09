La terrible tragédie qui a frappé le Liban il y a un peu plus d’an an n’a apparemment pas suffi. Le ministre libanais de l’Intérieur Bassam Mawlawi a annoncé que 20 tonnes de nitrate d’ammonium avaient été saisies dans un camion dans la vallée de la Bekaa. Une enquête a été ouverte pour trouver les auteurs. C’est cette même matière qui avait provoqué l’explosion dans le port de Beyrouth en août 2020, faisant 217 morts, plus de sept mille blessés et provoquant d’immenses dégâts. Pour l’utilisation de ce produit, les doigts accusateurs s’étaient tournés vers le Hezbollah car sous l’appellation officielle de « produit destiné à l’agriculture » le nitrate d’ammonium est employé à la fabrication d’explosifs.

Concernant l’enquête sur les responsabilités dans le drame du port de Beyrouth et notamment le stockage de ce produit, le juge chargé de l’instruction a émis un mandate d’arrêt à l’encontre de l’ancien ministre des Transports et des Travaux publics Youssef Fenianos qui a refusé de se comparaître devant lui. L’ancien ministre est poursuivi pour « intention présumée d’homicide, négligence et manquements ». Le 14 septembre, l’ancien Premier ministre Hassan Diab s’est lui-aussi volatilisé (aux Etats-Unis) , car faisant également l’objet de poursuites dans le cadre de cette enquête et sous le coup d’un mandat d’arrêt.

