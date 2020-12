Le parti Habayit Hayehoudi, actuellement dirigé par le ministre rav Raphy Peretz, va organiser des primaires d’ici un mois et demi pour sa présidence. A la demande de Raphy Peretz, ces primaires ne seront pas ouvertes aux adhérents mais au comité central, contrairement aux statuts du parti.

Le comité central de Habayit Hayehoudi a subi une fort hémorragie : sur 974 membres il y a deux ans, plus de 400 ont quitté depuis, certains pour rejoindre la Nouvelle droite créée par Naftali Benett et Ayelet Shaked, d’autres pour protester après l’alliance (de courte durée) scellée entre Raphy Peretz et Itamar Ben-Gvir d’Otzma Yehoudit ou encore suite la mise à l’écart de Motti Yoguev. Lors de la dernière réunion du comité central, moins de 300 personnes étaient présentes.

Mis à part le rav Raphy Peretz, qui avait succédé à Naftali Benett mais sans être élu, trois autres candidats sont déjà en lice : l’ancien député et vice-ministre de la Défense rav Elie Ben Dahan, l’ancien député Motti Yogev, et le secrétaire-général du parti Nir Orbach.

Le parti Habayit Hayehoudi est actuellement crédité d’environ 0,5% des intentions de vote dans les sondages successifs, ce qui est loin des 3,25% nécessaires pour entrer à la Knesset avec quater députés.

