Cet après-midi (dimanche), les passations de pouvoir se déroulent dans les différents ministères.

Si l’ambiance a été plutôt cordiale au ministère de l’Intérieur où Shaked a laissé à Derhy la place qu’il lui avait cédée un an et demi plus tôt ou au ministère du logement entre Elkin et Goldknopf ou encore entre Liberman et Smotrich aux Finances, elle aura été plus tendue au ministère de l’Education entre Kisch et Shasha Bitton et carrément électrique au ministère de la Sécurité nationale entre Bar Lev et Ben Gvir.

Les deux hommes politiques se sont plus d’une fois affrontés pendant le mandat de Bar Lev en tant que ministre de la police. On se souvient de ses apparitions sur les lieux des attentats avec, à chaque fois, Ben Gvir venu lui aussi pour lui crier ses quatre vérités.

On ne compte plus, non plus, les fois où Bar Lev a fait enrager la droite et les habitants des implantations en particulier lorsqu’il parlait de la violence des habitants de Judée-Samarie.

C’est cette même rengaine qu’il a choisie pour son discours lors de la passation de pouvoirs avec Ben Gvir: »J’ai commandé de très nombreuses opérations secrètes au-delà des frontières, d’Irak jusqu’au Soudan », a-t-il commencé en rappelant son passé de chef de la sayeret Matkal, »En tout j’ai marché près de 350 kilomètres en territoire ennemi, j’ai voyagé en voiture sur près de 1000 kilomètres en pays ennemi et j’ai survolé près de 2500 kilomètres au-dessus de territoires ennemis. Mais c’est n’est que lorsque, et seulement lorsque, je suis arrivé au poste de ministre de la Sécurité intérieure, que j’ai eu le »mérite », entre guillemets, d’être protégé 24h/24, 7 jours sur 7 sur ordre du Shabak. Pourquoi? Non pas parce que les ennemis d’Israël essayaient de me tuer pour la énième fois, non pas parce que des assassins issus de diverses organisations terroristes palestiniennes cherchaient à me tuer, mais parce que des Juifs, citoyens israéliens menaçaient de s’en prendre à moi. Et pourquoi? Parce que j’ai osé dire qu’il y avait des colons extrêmistes qui commettaient des crimes de haine contre les Palestiniens ».

A cet instant le ministre de l’Héritage, Amihaï Eliahou, membre du parti d’Itamar Ben Gvir s’est levé et a quitté la cérémonie, en signe de protestation.

Ben Gvir dans son intervention a rappelé à Bar Lev qu’il n’était pas le seul à être menacé et que lui aussi, ainsi que toute sa famille devaient être sous protection permanente. »Venez parler avec Ayala, mon épouse, et mes enfants et vous comprendrez que presque toutes les semaines nous recevons des photos de couteaux ensanglantés et des appels à nous assassiner. Non pas uniquement des ennemis d’Israël mais aussi de Juifs anarchistes dont il est temps de s’occuper. Chaque jour, il se produit des centaines de jets de pierres contre les habitants de Judée-Samarie, à Jérusalem, dans le Neguev et la Galilée contre des Juifs parce qu’ils sont juifs ».

Au ministère de l’Education, Yoav Kisch a tenu à préciser dans son discours qu’il n’avait pas du tout la même vision des choses que celle qui l’a précédé, Yifat Shasha Bitton. Il a annoncé sans attendre qu’il allait faire annuler la réforme du bac que celle-ci avait initié et qui prévoyait la fin des épreuves du bac dans les matières de sciences humaines et en particulier du Tana’h.

Yoav Kisch a également évoqué le système éducatif pour les enfants handicapés qui est un sujet qui le touche personnellement: »Mon fils Matan qui est décédé à 13 ans était handicapé. J’ai toujours beaucoup agi pour promouvoir la législation sur le sujet et j’ai l’intention de poursuivre dans ce sens en faveur de tous les enfants handicapés et leur intégration dans la société israélienne ».

La passation de pouvoir entre Elkin et Goldknopf au ministère du Logement a été cordiale. Goldknopf a affirmé qu’il avait déjà rencontré plusieurs acteurs de la branche immobilière ces dernières semaines et qu’il s’apprêtait à travailler pour tout le monde, de manière égalitaire. »Nous avons un devoir particulier envers les soldats qui ont terminé leur service », a-t-il déclaré là où peu de gens l’attendaient, »Il est inadmissible que ceux qui ont donné leurs plus belles années pour la sécurité des citoyens d’Israël, attendent comme des misérables pour pouvoir construire leur foyer et qu’ils aient besoin de quémander pour payer leur loyer. Nous avons aussi un devoir envers ceux qui étudient la Torah au kollel, qui se contentent de peu et ne demandent qu’un toit pour vivre. Nous avons un devoir envers les jeunes couples de tous les secteurs de la population, sans distinction de religion, de race ou de vision du monde. Nous ne serons pas sectoriels. Le problème du logement est commun à tous et nous agirons, avec l’aide de D ieu pour aider tout le monde ».

Avigdor Liberman a passé le flambeau à Betsalel Smotrich. Ce dernier a affirmé prendre ses fonctions avec »beaucoup d’humilité et la volonté d’apprendre pour promouvoir l’Etat d’Israël ». Il a rappelé que de nombreux défis l’attendaient et s’est engagé pour une économie saine pour l’Etat d’Israël et ses citoyens. Je prône une économie libérale, pour une suppression des barrières, une optimisation du marché libre avec une concurrence aussi large que possible ».

Le ministre sortant Liberman n’a pas pu s’empêcher d’adresser une pique au public orthodoxe: »Je veux rappeler l’adage »Sans farine, pas de Torah ». Avec vos partenaires de coalition, il va vous falloir beaucoup de farine ».

Lors de la passation de pouvoirs entre Yoël Razvozov et Haïm Katz au ministère du Tourisme, ce dernier a insisté sur sa volonté de promouvoir toutes les régions d’Israël et en particulier, la Judée-Samarie. »Chaque famille israélienne doit profiter de la beauté du pays, en fonction de ses moyens financiers. Nous investirons dans des régions qui ne reçoivent peut-être pas l’attention qu’elles méritent, par exemple, notre Toscane locale, la Judée-Samarie ».

Aux ministères de l’économie – Barkat remplace Barbibaï ou de l’énergie – Katz remplace Elharrar, les passations de pouvoir se sont passées sans heurts, ni piques particulières.

Lors de la passation de pouvoir au ministère de la Santé entre Horowitz et Derhy, ce dernier a même eu le droit à un compliment de la part du ministre sortant, appartenant au parti Meretz: »Derhy et moi sommes d’accord sur beaucoup de sujets dans le domaine de la Santé. J’ai vu ses demandes dans les accords de coalition et je dois dire avec franchise que je suis très heureux d’y avoir vu certaines mesures ».

Au ministère des Transports et de la Justice, les ministres sortants et entrants – Transports: Regev remplace Mihaeli et à la Justice Levin remplace Saar – se sont rencontrés pour un entretien mais aucune cérémonie officielle n’a eu lieu.