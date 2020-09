Deux individus armés d’une machette ont poignardé au moins quatre personnes au hasard dans le XIe arrondissement de Paris, près des anciens locaux de Charlie Hebdo. Deux parmi les blessés sont dans un état critique. les agresseurs sont en fuite et la Brigade de recherche et d’intervention a déployé un important dispositif de sécurité. Un suspect aurait déjà été arrêté et interrogé.

Photo Pixabay