Le Texte (résumé). Le petit-fils d’Aaron, Pin’has, est récompensé du zèle exprimé lorsqu’il tua Zimri, de la tribu de Chimone, et la princesse midianite : D.ieu lui accorde une alliance de paix et le sacerdoce pour lui et sa postérité. Ensuite un recensement détaillé est fait selon chaque tribu.

Chapitre 26. V. 44. […] Les fils d’Acher, selon leurs familles : […] Et le nom de la fille d’Acher : Séra’h. (Acher est un des douze enfants de Yaâcov–Jacob).V.58 : Voici les familles Lévites : Guérchone, Kéhat, Mérari ; la famille de Korakh. Et Kéhat engendra Amram. Et l’épouse d’Amram était Yokhévède, fille de Lévi. Elle enfanta à Amram : Aharone-Aron, Moché-Moïse et Myriam. Il naquit à Aharon : Nadav et Avihou, Elazar et Itamar . Nadav et Avihou moururent en apportant un feu profane devant Hachem. Leur dénombrement était de 23.000 car ils ne furent pas comptés […], car il ne leur avait point été donné d’héritage (de la Terre) parmi les enfants d’Israël.

Explications. Verset 44. Séra’h était la seule petite fille encore en vie, c’est pourquoi elle est mentionnée ici. Les frères de Yossef avaient demandé à Séra’h encore très jeune d’annoncer à Yaacov la bouleversante nouvelle que Yossef était toujours ne vie. Ils lui demandèrent de chanter devant le patriarche un refrain signifiant cette nouvelle. Pour toute réponse Yaacov répondit à sa petite fille : « Si ton oncle est réellement vivant, puisse-tu vivre à jamais. Séra’h, en effet, ne mourut pas mais après plusieurs siècles passés sur terre, elle monta au Gan Eden. Seule héritière de son propre père, Sérakh reçut une part dans le partage de la Terre Sainte, comme les filles Tzélofkhad dont le cas est évoqué plus loin. Verset 58 : Les lévites ont déjà été énumérées dans la paracha Bamidbar. Bien que cette tribu ne recevra pas de part, Hachem l’évoque car Il leur donnera en partage 48 villes réservées à ses descendants (paracha suivante, Matot-Massey) ; de plus, il serait inconvenant que tout le monde soit compté et que les Lévites, la « légion d’Hachem », ne figure pas dans ce recensement. On peut s’étonner qu’Amram, le plus illustre des fils de Kéhat, ne soit pas à la tête d’une famille « Amramite ». La raison en est que la descendance d’Amram a été divisée en deux branches, les Cohanim et les Léviim-Lévites. La famille d’Itzhar (paracha Bamidbar, ch. 3 v. de 17 à 20) toute entière, est désignée comme « famille de Korakh » par égard pour les fils de Kora’h qui refusèrent de s’obstiner dans la révolte de leur père, afin de rester fidèle à Hachem et à Moché Rabbénou. La Torah les a déjà honorés au v. 11 en précisant qu’ils n’étaient pas morts dans la rébellion. D-ieu n’ignore jamais les actes de mérite et plus ces actes sont difficiles plus ceux qui les accomplissent sont dignes de louanges.

Le Texte. Un recensement du peuple aboutit au compte de 601.730 hommes âgés de vingt à soixante ans. 63. Tels sont les recensements de Moché et Elazar le Cohen, dans le plaines de Moab au bord du Jourdain près de Jéricho. 64. Et parmi ceux-là il n’y avait pas un seul homme de ceux recensé par Moché et Aharone dans le désert du Sinaï. 65. Car Hachem avait dit à leur propos : « Ils mourront assurément dans le désert » et il en restait d’eux aucun homme, excepté Calev Ben Yéfouné et Yéhochoua Bin Noun. [Ces deux hommes furent parmi les 12 explorateurs. Seuls eux deux ne parlèrent pas mal de la Terre d’Israël et ne périrent donc pas dans la punition d’Hachem]. Moïse apprend de D.ieu que la terre doit être distribuée par tirage au sort aux tribus et aux familles d’Israël.

Chapitre 27. 1. Les filles de Tsélof’had : Makhla , Noa , K hogla , Milka , Tirtza , arrière-petites-filles de Menaché–Manassé, fils de Joseph – s’approchèrent. 2. Et elles se tinrent devant Moché et Elazar le Cohen : 3. « Notre père est mort dans le désert, il n’était pas parmi l’assemblée de Kora’h qui s’était liguée contre Hachem, il est mort pour sa propre faute ; or, il n’avait pas de fils. 4. Pourquoi le nom de notre père serait-il omis du sein de sa famille parce qu’il n’a pas de fils ? Donne-nous une propriété parmi les frères de ton père».* […] 6. Hachem dit à Moché : « Les filles de Tzélofkhad parlent juste. Tu leur donneras une propriété en héritage et tu leur feras passer l’héritage de leur père. […]8. Et aux enfants d’Israël tu diras ‘si un homme meurt et qu’il n’ait pas de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. 9. Et s’il n’a pas de fille, vous donnerez son héritage à ses frères ; 10. Et s’il n’a pas de frères, l’héritage ira aux frères de son père. 11. Et si son père n’a pas de frères, l’héritage ira à son parent le plus proche. Ce sera pour le Beney Israël en décret de justice, ainsi qu’Hachem l’a ordonnée à Moché ».

Explications. Les filles de Tzélof’had sont les descendantes de Ménaché, frère d’Ephraïm, tous deux fils de Yossef-Joseph (11ème fils de Jacob). Yossef, comme Lévy, n’a pas de part dans la Terre car Hachem a choisi d’en donner une à chacun de ses deux fils. Ces cinq filles nourrissent une véritable passion pour Eretz Israël. La Torah y fait allusion en citant leur généalogie jusqu’à Yossef qui fit prêter serment à ses frères d’emporter ses ossements pour l’inhumer dans le sol sacré. Pour le récompenser, D-ieu les honore en révélant à leur propos les lois concernant l’héritage. Ces lois rappellent celles de Pessah Chéni, la seconde possibilité d’apporter le sacrifice pascal, offert par celui qui était dans l’incapacité de le faire en son temps (chap. 9 v. de 6 à 14). Constatant que seuls les hommes ont été comptés en vue du partage de la Terre, ces jeunes filles présentent une requête : leur famille serait-elle privée de sa part parce qu’elle ne compte que des filles ? « La pitié d’Hachem ne ressemble pas à celle de l’Homme – disent-elles – la pitié humaine va aux hommes plutôt qu’aux femmes. Mais il n’est est pas ainsi pour Celui dont la parole a amené le monde à l’existence : Sa pitié s’étend aussi bien aux hommes qu’aux femmes, comme il est dit : ‘ Sa pitié s’étend à tous ’ ».

Le texte. 12. Hachem dit à Moché : « Monte sur cette montagne d’Avarim et vois la terre que j’ai donnée aux Beney Israël. 13. Tu la verras et tu seras réuni à ton peuple, comme ton frère Aharone a été réuni ; 14 ; parce que vous vous êtes rebellés contre Ma parole dans le désert de Tsine, lors de la querelle de l’assemblé, au lieu de Me sanctifier par les eaux à leurs yeux. C’étaient les Mey Mériva-les Eaux de la Discorde, de Kadèche dans le désert de Tsine. 15. Moché parla à Hachem : 16. « Que Hachem, D-ieu des esprits de toute chair, nomme un homme sur l’assemblée, […] ; et que l’assemblée d’Hachem ne soit pas comme un troupeau qui n’a pas de berger ». Selon les ordres reçus, Moïse prend Yéhochoua Bin Noune (Josué) devant toute la communauté, lui pose les mains sur le chef et lui donne ses instructions. Les offrandes : La paracha se termine par la liste détaillée des offrandes quotidiennes et des offrandes additionnelles du Chabbat, de Roch-Hodech (le début du mois) et des fêtes de Pessa’h-Pâque, Chavouot, Roch Hachana-Nouvel An, Yom Kippour, Souccot-Fête des Cabanes et Chemini Atseret.

*Note de la compilatrice : Je comprends pourquoi ces prénoms sont si à la mode aujourd’hui en Israël : car c’est le pays des droits de la femme, ce qui est, à mon sens, fort louable. Le féminisme, dès qu’il est aveugle, agressif, extrémiste (et hargneux !) me pose un sérieux problème, puisque la Torah distribue des rôles importants et distincts à chacun, l’homme et la femme étant complémentaires et non pas concurrents. C’est pourquoi tout ce qu’on dénature, à mon avis, devient nocif. S’il est réfléchi, intelligent, équitable et pondéré, le « féminisme » doit être encouragé car l’égalité des droits est fondamentale à une vie sociale saine, équilibrée et équitable. Et il n’est pas nécessaire d’être féministe ou militante de gauche pour aimer la justice ! (voilà, je vous donne mon opinion, après chacun pense ce qu’il veut, naturellement). J

