Dans la paracha d’Eikev- Parce que, Moïse poursuit ses admonestations : il promet aux Enfants d’Israël que, s’ils accomplissent les Mitzvoth-commandements de la Torah, ils connaîtront la prospérité sur la Terre dont ils s’apprêtent à prendre possession, conformément au serment fait par D.ieu à leurs ancêtres. Il rappelle aussi les manquements commis par la première génération constituée en peuple : le veau d’or, la rébellion de Korakh, la faute des espions, leurs accès de colère contre D.ieu à Taveirah, Massah et Kivrot Hataavah -Sépulcres de la Concupiscence : « Vous vous êtes rebellés contre D.ieu depuis le jour où je vous ai connus », leur dit-il. Mais il souligne aussi la bienveillance divine, le pardon des fautes et les Secondes Tables de la Loi données après leur repentance.- Les 40 années passées dans le désert, ajoute-t-il, des années pendant lesquelles chacun fut nourri par la manne venue du ciel, leur ont enseigné que « l’homme ne vit pas seulement de pain, mais l’homme vit par la parole émise de la bouche de D.ieu ». Shivaate ha-Miminim-« sept espèces ». Moïse décrit la terre d’Israël comme un pays « ruisselant de lait et de miel », béni par les « Sept Espèces » – le blé, l’orge, le raisin, la figue, la grenade, l’huile d’olive et la datte – le lieu où s’exerce, par excellence, la Providence de D.ieu dans Son monde. Il commande au peuple de détruire les idoles des anciens maîtres de la terre et de ne pas se laisser gagner par un sentiment d’arrogance qui lui ferait croire que « ma puissance et la force de mes mains m’ont apporté cette richesse ». Chéma Israël. Un passage essentiel de la paracha est constitué par le second paragraphe de la prière fondamentale du Chéma Israël qui reprend les commandements contenus dans le premier en les assortissant des bénédictions liées à leur accomplissement et des conséquences négatives résultant de leur négligence (famine et exil). Ce passage est la source du commandement de prier et comporte une référence à la résurrection des morts lors de l’ère messianique. וְהָיָ֗ה אִם־שָׁמֹ֤עַ תִּשְׁמְעוּ֙ אֶל־מִצְו‍ֹתַ֔י אֲשֶׁ֧ר אָֽנֹכִ֛י מְצַוֶּ֥ה אֶתְכֶ֖ם הַיּ֑וֹם לְאַֽהֲבָ֞ה אֶת־יְהֹוָ֤ה אֱלֹֽהֵיכֶם֙ וּלְעָבְד֔וֹ בְּכָל־לְבַבְכֶ֖ם וּבְכָל־נַפְשְׁכֶֽם: יד .וְנָֽתַתִּ֧י מְטַר־אַרְצְכֶ֛ם בְּעִתּ֖וֹ יוֹרֶ֣ה וּמַלְק֑וֹשׁ וְאָֽסַפְתָּ֣ דְגָנֶ֔ךָ וְתִירֽשְׁךָ֥ וְיִצְהָרֶֽךָ טו .וְנָֽתַתִּ֛י עֵ֥שֶׂב בְּשָֽׂדְךָ֖ לִבְהֶמְתֶּ֑ךָ וְאָֽכַלְתָּ֖ וְשָׂבָֽעְתָּ: טז. הִשָּֽׁמְר֣וּ לָכֶ֔ם פֶּן־יִפְתֶּ֖ה לְבַבְכֶ֑ם וְסַרְתֶּ֗ם וַֽעֲבַדְתֶּם֙ אֱלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֔ים וְהִשְׁתַּֽחֲוִיתֶ֖ם לָהֶֽם: יז .וְחָרָ֨ה אַף־יְהֹוָ֜ה בָּכֶ֗ם וְעָצַ֤ר אֶת־הַשָּׁמַ֨יִם֙ וְלֹא־יִֽהְיֶ֣ה מָטָ֔ר וְהָ֣אֲדָמָ֔ה לֹ֥א תִתֵּ֖ן אֶת־יְבוּלָ֑הּ וַֽאֲבַדְתֶּ֣ם מְהֵרָ֗ה מֵעַל֙ הָאָ֣רֶץ הַטֹּבָ֔ה אֲשֶׁ֥ר יְהֹוָ֖ה נֹתֵ֥ן לָכֶֽם: יח .וְשַׂמְתֶּם֙ אֶת־דְּבָרַ֣י אֵ֔לֶּה עַל־לְבַבְכֶ֖ם וְעַל־נַפְשְׁכֶ֑ם וּקְשַׁרְתֶּ֨ם אֹתָ֤ם לְאוֹת֙ עַל־יֶדְכֶ֔ם וְהָי֥וּ לְטֽוֹטָפֹ֖ת בֵּ֥ין עֵֽינֵיכֶֽם: יט .וְלִמַּדְתֶּ֥ם אֹתָ֛ם אֶת־בְּנֵיכֶ֖ם לְדַבֵּ֣ר בָּ֑ם בְּשִׁבְתְּךָ֤ בְּבֵיתֶ֨ךָ֙ וּבְלֶכְתְּךָ֣ בַדֶּ֔רֶךְ וּבְשָׁכְבְּךָ֖ וּבְקוּמֶֽךָ: כ .וּכְתַבְתָּ֛ם עַל־מְזוּז֥וֹת בֵּיתֶ֖ךָ וּבִשְׁעָרֶֽיךָ: כא .לְמַ֨עַן יִרְבּ֤וּ יְמֵיכֶם֙ וִימֵ֣י בְנֵיכֶ֔ם עַ֚ל הָֽאֲדָמָ֔ה אֲשֶׁ֨ר נִשְׁבַּ֧ע יְהֹוָ֛ה לַֽאֲבֹֽתֵיכֶ֖ם לָתֵ֣ת לָהֶ֑ם כִּימֵ֥י הַשָּׁמַ֖יִם עַל־הָאָֽרֶץ: Traduction: Et, il en sera, si vous écouterez Mes commandements que je vous impose en ce jour, d’aimer l’Éternel votre D-ieu et de le servir de tout cœur et de votre âme, Je donnerai la pluie à votre terre en son temps, la pluie de printemps et la pluie d’automne, et tu récolteras ton blé, ton vin et ton huile. Je donnerai l’herbe dans ton champ pour ton bétail et tu mangeras et tu seras rassasié. Prenez garde de peur que votre cœur ne cède à la séduction, que vous vous écartiez, que vous ne serviez d’autres dieux et que vous vous prosterniez devant eux. La colère de l’Éternel s’enflammera contre vous, il retiendra le ciel et il n’y aura pas de pluie et la terre ne donnera pas son produit, et vous disparaîtriez bientôt de la bonne terre que l’Éternel vous destine. Et vous mettrez Mes paroles dans votre cœur et dans votre âme ; attachez-les en signe sur votre bras, et elles seront un fronteau entre vos yeux. Et vous les enseignerez à vos enfants, en en parlant, assis chez toi à la maison, ou en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Et tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Afin que vos jours se prolongent et les jours (les années de vie) de vos enfants, sur la terre que l’Éternel a juré à vos pères de leur donner, comme la durée du ciel au-dessus de la terre.