Au lendemain du tremblement de terre politique provoqué par Benny Gantz, à Yesh Atid on ne ménage pas les critiques les plus virulentes contre Benny Gantz et on cherche désormais à défier celui qui fut il y a 24 heures encore le chef de Bleu-Blanc et l’espoir de la gauche israélienne.

Adversaire farouche de toute participation à un gouvernement Netanyahou et partisan d’un alliance avec la Liste arabe unifiée, Ofer Shelah veut défier Benny Gantz et son parti ‘Hossen leIsraël désormais sur la même rive que Binyamin Netanyahou. Il a annoncé qu’il présentera la semaine prochaine le texte de loi visant à interdire à un député mis en examen de former un gouvernement. Jusqu’à jeudi, cette proposition de loi qui visait naturellement Binyamin Netanyahou était soutenue par Bleu-Blanc au grand complet mais aussi par Israël Beitenou, Avoda-Meretz et bien entendu la Liste arabe unifiée. Dans cette configuration elle aurait été adoptée.

Mais les cartes ont été brouillées jeudi, et Ofer Shelah veut mettre Benny Gantz au pied du mur et le montrer comme un politicien qui n’a aucune parole et « sans colonne vertébrale » comme le disent ceux qui dénoncent sa décision. Shela’h veut présenter cette loi dont le contenu avait été élaboré ensemble avec les députés de ‘Hossen LeIsraël de Benny Gantz. Le député de Yesh Atid veut voir si Benny Gantz et son parti voteront soudain contre un texte auquel ils adhéraient encore totalement jeudi matin!

Le premier test sera pour Avi Nisenkorn, président de la commission d’organisation de la Knesset et membre du parti de Benny Gantz: c’est lui qui a le pouvoir de mettre ou non ce texte à l’ordre du jour des débats à la Knesset…

Photo Miriam Alster / Flash 90