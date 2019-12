Le ministre de la Défense et ancien entrepreneur dans le high-tech a décidé de venir en aide au peuple iranien partiellement privé d’Internet depuis le début de la vague de protestations dans le pays. Il a lancé un appel filmé international à destination de spécialistes de l’informatique pour un projet ambitieux: contourner le régime iranien et restaurer totalement les réseaux sociaux en Iran. Après avoir totalement coupé la population d’Internet, les autorités iraniennes ont rétabli très partiellement la couverture du pays, ce qui a permis à des citoyens de diffuser rapidement des images sur les violences meurtrières exercées par les forces de l’ordre du régime envers les manifestants.

Naftali Benett a expliqué son initiative inédite: « Cela va vous paraître fou, mais le régime iranien a bloqué Internet à ses citoyens. Une partie a été rétablie, mais la plupart des sites sont encore bloqués(…)A quel point ce régime doit-il avoir peur de son peuple pour agir ainsi?? Comme ministre de la Défense et ancien entrepreneur dans le high-tech je sais que des gens brillants à travers le monde sont capables de faire de grandes choses. Alors, si tous les spécialistes de ce domaine, israéliens, arabes, iraniens, américains, européens et autres s’unissent pour cet objectif qui est d’aider le peuple iranien qui souffre tant, à retrouver l’accès aux réseaux, ce serait une formidable action internationale en faveur de la liberté ».

Le ministre a conclu ainsi: « Alors, buvez un peu de Red Bull et activez votre clavier toute la nuit afin de réussir l’impossible. Le peuple iranien est bon et honnête, alors ne mérite-t-il pas les mêmes droits élémentaires que les autres? Ensemble, nous pouvons montrer au peuple perse et aux tyrans qui le gouvernent que la force des gens est plus puissante que les gens qui usent de la force ».

Photo Pixabay