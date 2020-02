A peine de retour des Etats-Unis, le ministre de la Défense s’est rendu à l’hôpital Hadassa Ein Karem pour rendre visite à des soldats blessés lors de l’attentat à la voiture-bélier de jeudi. Il leur adressé ses voeux de prompt et complet rétablissement et a notamment déclaré: « Nous atteindrons les terroristes et les frapperons. Continuez à protéger nos vies ainsi que les vôtres », rajoutant: « Nous avons passé des jours difficiles et nous sommes face à des jours très tendus ».

Benett critiqué par Yoav Galant

Le ministre de l’Intégration et de l’alya Yoav Galant, ancien commandant de la région militaire sud a émis vendredi des critiques envers Naftali Benett: « Depuis deux semaines, le Hamas a envoyé des dizaines d’engins piégés au moyen de ballons. Il s’agit de terrorisme et d’une dangereuse escalade. Il apparaît que celui qui diffusait des propos belliqueux par le passé fait en réalité preuve d’un manque de compréhension de la situation ainsi que d’un manque d’expérience pour apporter la réponse qui convient. Le cabinet de sécurité autorise le ministre à agir différemment et il est possible de changer la situation. Je le sais. »

Yoav Galant ne cache pas qu’il souhaiterait obtenir le ministère de la Défense.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90