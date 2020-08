Chose rare, le député Naftali Benett, président de Yamina, évoque ses relations avec le Premier ministre. Lors d’une interview, il a estimé qu’il s’agit d’un problème personnel qu’a Binyamin Netanyahou avec lui : « Netanyahou n’a pas pris en compte mon plan contre le Corona parce qu’il a peur de moi. Je l’avais présenté le 29 mars mais il l’a dédaigné tout en sachant qu’il est bon car il a peur de moi et peur que je réussisse. Et comme ils n’ont pas mis mon plan en oeuvre, des centaines de milliers d’Israéliens souffrent, sont dans l’angoisse ou ont perdu leur travail (…) Tout cela parce que nos dirigeants, Netanyahou, Gantz et tout le gouvernement ont mis la politique et les choses personnelles en tête des priorités. Tout cela est sur une base personnelle et c’est impardonnable ».

Le journaliste : « Mais que Bibi a-t-il de personnel contre vous ? »

Naftali Benett : « C’est personnel. Jusqu’à aujourd’hui, j’ai toujours évité d’aborder les questions personnelles. Je veux d’abord dire que je respecte énormément le Premier ministre et que l’Etat d’Israël a eu la chance de l’avoir comme Premier ministre pendant des années. On m’a souvent demandé pourquoi je le soutiens malgré le fait qu’il m’attaque sans cesse, mes parents, mon père z.l., et mon épouse ? Je réponds toujours que chez moi c’est personnel également. Je suis entré en politique pour des raisons personnelles. Après la 2e Guerre du Liban, où j’ai perdu des amis à cause de dirigeants qui ne l’avaient pas planifiée, n’était pas connectée et n’a pas su comment gagner, j’ai juré d’entrer en politique afin que des frères et soeurs ne meurent plus ou ne souffrent plus à cause d’un leadership déconnecté. Et lorsque j’ai rencontré une nouvelle fois ce phénomène lors de l’Opération Tsouk Eitan, lorsque nous savions tous qu’il y avait trente tunnels souterrains desquels des centaines de terroristes des commandos du Hamas pourraient enlever ou tuer des citoyens, j’ai commbattu au sein du gouvernement pour qu’il prenne la décision de les détruire, malgré le fait qu’ils ne voulaient pas, car c’était une question personnelle. »

Le journaliste : « Allez-vous vous présenter comme candidat au poste de Premier ministre lors des prochaines élections ? »

Naftali Benett : « Chaque chose en son temps. Lors des prochaines élections, je me rendrai sur les plateaux de télévision et je dirais de la manière la plus claire qui doit diriger l’Etat d’Israël. Je serai on ne peut plus clair. Mais il n’y a pas d’élections maintenant, il y a par contre une crise terrible qui frappe durement le porte-monnaie de centaines de milliers d’Israéliens ».

Le Journaliste a également questionné Naftali Benett sur ses relations avec Yaïr Lapid, car au Likoud on accuse le président de Yamina de vouloir s’allier avec Yesh Atid contre Binyamin Netanyahou : « Contrairement à Yaïr Lapid, je ne suis pas formaté à la haine. Le sujet principal pour l’Etat d’Israël ce n’est pas ‘oui Bibi’ ou ‘non Bibi’ mais la société israélienne et comment se soucier de ses problèmes. Yaïr Lapid se lève le matin depuis dix ans afin de trouver encore une raison de s’en prendre aux orthodoxes, de mentir et d’inciter. Je ne suis pas du tout dans ce jeu, ni d’ailleurs dans le camp ‘rien que Bibi’. Lorsque viendra le moment, tout le monde verra qui doit être le prochain leader de l’Etat d’Israël, mais pour l’instant, le sujet principal est le Corona ».

Le Likoud a publié un communiqué en réponse à l’interview de Naftali Benett : « Tant que Benett et Smotritch obtenaient les jobs qu’ils avaient voulus ils nous expliquaient à quel point était un excellent Premier ministre. Mais dès lors qu’ils ne l’ont pas obtenu, Benett et Smotritch attaquent chaque jour Netanyahou depuis les tribunes. Ecrire des livres est facile, agir est bien plus difficile et complexe. Au lieu de publier des posts, Benett et Smotritch feraient mieux de rejoindre le gouvernement et de faire tout ce qu’ils exhortent de faire »…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90