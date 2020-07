Le député Naftali Benett a donné une conférence de presse lors de laquelle il a annoncé le lancement d’un mouvement citoyen appelé « Israelim Menatsh’im et HaCorona » (Les Israéliens vainquent le Corona). L’ancien ministre a présenté ce mouvement comme étant apolitique et dont le seul but sera de pousser à un effort national pour pour mater le Corona et sauver l’économie du pays.

Dénonçant la politique du gouvernement tout en appelant la population à suivre les consignes, Naftali Benett a expliqué qu’en marge de l’activité gouvernementale, les citoyens doivent faire preuve de sens des responsabilités, se prendre en charge et faire leur part du travail. L’ancien ministre a bien insisté sur le fait que son mouvement n’est pas un mouvement de protestation ou d’anarchie mais au contraire un mouvement voulant apporter des solutions concrètes. Il a répété ce qu’il dit de manière récurrente lors de ses apparitions dans les médias : « En temps normal, un tel gouvernement devrait être renversé. Mais nous sommes en temps de crise, nous sommes une démocratie et un Etat de droit. Il faut donc obéir aux consignes décrétées par ce gouvernement ».

Il a également dit qu’il avait déjà parlé au Prof. Gaby Barabach, pressenti pour devenir le « Monsieur Corona » (et non pas finalement le général Amir Aboulafia !) et s’est dit prêt à lui apporter toute l’aide nécessaire. Il a estimé qu’il s’agirait d’une « excellente nomination » et a espéré que le Prof. Barabach obtiendra tous les outils et compétences pour mener à bien sa mission.

A l’aide de tableaux, le président de Yamina a voulu toutefois insuffler un peu d’optimisme en montrant que le délai de doublement du nombre de malades continue à s’agrandir. « Il faut instiller un peu d’espoir dans l’atmosphère de morosité dans laquelle nous sommes plongés », a estimé le député.

Sur le plan concret « Israelim Menatsh’im et HaCorona » fera appel à des volontaires dans tout le pays pour parcourir le terrain et encourager les gens à respecter les consignes sanitaires et expliquer l’enjeu de ce qui se passe actuellement. Les volontaires seront également adaptés aux divers secteurs de population (Arabes, Bédouins, orthodoxes etc.). Un site sera ouvert sur les réseaux sociaux encore dans le journée de lundi pour les inscriptions au volontariat mais aussi pour des dons en faveur des personnes les plus touchées par la crise.

« Si tout le monde s’y met sérieusement, nous pouvons vaincre le Corona en trois semaines et sauver ainsi l’économie du pays » a martelé l’ancien ministre dans sa conclusion.

