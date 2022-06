Le football fait des miracles géopolitiques. Après l’annonce de l’obtention de visas pour les Israéliens qui veulent se rendre au Qatar pour la coupe du monde au mois de novembre, on apprend aujourd’hui que des vols directs seront programmés entre Tel Aviv et Doha pour ces supporters.

L’événement est à souligner parce qu’en temps normal, les Israéliens ne peuvent pas se rendre sur le territoire qatari et il est donc inconcevable qu’une ligne aérienne relie les deux pays.

Les vols directs passeront par l’espace aérien jordanien, le Royaume Hachémite ayant autorisé exceptionnellement d’ouvrir son ciel aux Israéliens.

En contrepartie, Israël a également ouvert son espace aérien à un nombre plus élevé de vols que d’habitude afin d’acheminer les spectateurs occidentaux vers le Qatar pour la compétition.

L’attribution de visas et la mise en place de vols directs sont deux pas très significatifs quand on sait qu’Israël et le Qatar n’entretiennent pas de relations diplomatiques. Le sport rapproche les peuples, dit-on…