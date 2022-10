Le chef du parti Ra’am, qui appartient à la coalition actuelle, a donné une interview sur une radio arabe. Il a livré ses projets pour l’avenir.

Le premier parti arabe à avoir intégré une coalition gouvernementale en Israël avait assuré qu’il mettrait de côté les revendications nationalistes et qu’il se concentrerait sur les questions de société. C’est ainsi que Bennett et Lapid avaient justifié leur accord avec Ra’am, parti islamiste, branche des Frères Musulmans.

Dans cette interview, Abbas dévoile qu’il n’a jamais abandonné l’objectif nationaliste: « Nous préservons notre identité arabe palestinienne et notre appartenance à la patrie. Nous la servons et nous ne renoncerons jamais à aucun de nos droits ».

Il a poursuivi: »Nous menons un processus politique complexe et les options que nous avons ne sont pas entre le bien et le mal mais entre le mal et le moins pire. L’histoire jugera que Ra’am n’a jamais oublié sa mission (de préserver l’Islam et le nationalisme) mais l’a remplie et n’a pas déçu la société et le peuple palestiniens ».

Evoquant le Mont du Temple, il s’est enorgueilli d’avoir fait plier Israël: »Grâce à ma présence dans la coalition, la Mosquée Al Aqsa n’a pas été une seule fois fermée au public, pas même pour une prière, comme l’avait fait Netanyahou par le passé. Nous avons restaurer le contrôle jordanien et le gouvernement israélien a compris qu’il s’agissait d’un point stratégique. Est-ce qu’ils nous imposeront leur souveraineté sur Al Aqsa? Non, c’est une terre occupée. La solution pour la sainte Mosquée Al Aqsa se trouve dans sa libération et l’application de la souveraineté palestinienne ».

Mansour Abbas s’est également engagé à faire annuler la loi Kaminitz, qui prévoit des amendes conséquentes contre les constructions illégales et une surveillance plus stricte, notamment dans les régions où vivent d’importantes populations arabes.

Il a aussi affirmé son soutien à la solution à deux Etats en qualifiant Israël d’occupant: »Israël – concernant la Cisjordanie, la Bande de Gaza et Jérusalem Est – est sans aucun doute un Etat occupant. Cette occupation doit cesser par la création d’un Etat palestinien en Cisjordanie, à Gaza et à Jérusalem Est aux côtés de l’Etat d’Israël pour que les deux Etats et les deux peuples vivent dans la sécurité, dans la paix, dans la coopération et dans la réconciliation entre les deux peuples ».