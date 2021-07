Très ému et déterminé, le président de l’Union israélienne des agriculteurs Dov (Doubi) Amitaï, a poussé un « coup de gueule » sur le plateau de la chaîne Hadashot contre le projet de réforme annoncé par le ministre des Finances Avigdor Lieberman et le ministre de l’Agriculture Oded Forer. L’objectif déclaré des ministres est de faire baisser les prix des fruits, des légumes et des oeufs en augmentant la concurrence sur la marché au moyen de baisse des taxes à l’importation et en facilitant les mesures bureaucratiques. En échange, les ministres annoncent des aides aux agriculteurs qui seraient lésés. Pour l’Union des agriculteurs, il s’agit d’une réforme qui entraînera la fermeture de nombreuses entreprises agricoles. Ancien militaire de carrière, Dov Amitaï s’est dit « prêt à combattre jusqu’à la dernière goutte de son sang pour les agriculteurs tout comme il a combattu dans les guerres d’Israël ». Les agriculteurs ont l’intention de lancer une grève de grande envergure jusqu’à ce que cette réforme soit retirée.

Photo Noam Moskowicz / Flash 90