L’ancien maire de Caracas Antonio Ledezma, figure de l’opposition réfugié en Espagne depuis 2017, a révélé que le dictateur Nicolas Maduro avait employé des hommes du Hezbollah libanais pour être observateurs lors des dernières élections pseudo-démocratiques qui se sont déroulées au mois de décembre dernier. L’opposition avait d’ailleurs boycotté le scrutin. Le Hezbollah n’est d’ailleurs pas le seul a offrir ses services au président vénézuélien, les FARC et l’ELN, deux cartels colombiens sont également de la partie.

Le Vénézuela d’Hugo Chavez et de Nicolas Maduro est devenu un repaire d’organisations mafieuses dont le Hezbollah fait partie, en étant largement impliqué dans le trafic de stupéfiants en Amérique centrale et latine.

L’ancien maire entend éveiller les consciences en Europe et aux Etats-Unis et leur dire que l’invitation faite par Maduro à des organismes internationaux avait été une grande farce. Il est de notoriété que le président vénézuélien a d’excellent rapports avec l’Iran et le Hezbollah. En 2019, un député de l’opposition, Americo de Gracia, avait révélé que le Hezbollah avait le contrôle de plusieurs mines d’or au Venezuela. Selon l’ancien secrétaire d’Etat américain Mike Pompeo, l’organisation terroristes chiite possède un réseau de cellules terroristes actives dans ce pays.

