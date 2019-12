Les Etats européens et les associations de victimes pourront d’ici peu s’appuyer sur un nouvel organe pour améliorer le soutien aux citoyens touchés par des attaques terroristes et s’inspirer des bonnes pratiques existantes en Europe et dans le reste du monde. En Israël principalement. Le nombre d’associations qui aident les victimes du terrorisme de manière très professionnelle en Israël est très important.

Le « Centre d’expertise de l’Union européenne pour les victimes de terrorisme », qui débutera ses activités dans le courant du mois de janvier 2020, a pour mission globale « d’assurer la transposition effective et l’application des directives européennes dans la législation nationale et d’aider les Etats à établir un protocole d’intervention en cas d’attentat ou de tuerie de masse ».

Il sera géré pour la Commission européenne par l’ONG internationale Victim Support Europe (VSE) qui regroupe une soixantaine d’associations dans 30 pays, dont V-Europe pour la Belgique, Arq Impact aux Pays-Bas et la Fondation Lenval en France.

La fondation Lenval est une fondation reconnue d’utilité publique qui assure la gestion d’un hôpital pour enfants et de plusieurs établissements sociaux et médico-sociaux à Nice. Fondée en 1888 sous l’impulsion d’un industriel polonais, elle se développe par la suite grâce aux dons de différents bienfaiteurs.

