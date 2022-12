Depuis l’élection du 1er novembre et la victoire de la droite, plusieurs informations ont circulé concernant la manière dont l’administration Biden avait accueilli les résultats et le gouvernement qui allait en découler.

Il semble que le Président américain et son équipe ne fassent pas preuve d’un grand enthousiasme et auraient même quelques réticences quant à la nomination de personnes comme Itamar Ben Gvir ou Betsalel Smotrich à des postes de ministres.

Néanmoins, aujourd’hui l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël, Tom Nides, a précisé: »Je veux juger le nouveau gouvernement sur ses actes et non sur la personnalité de ses membres ou sur ce que nous pensons qu’il va faire. Jusqu’où iront-ils? Je ne sais pas ». Il a, tout de même ajouté, »Les gens sont inquiets par rapport à beaucoup de choses. J’étais vraiment choqué quand le sujet de l’annulation de la gay pride a été évoqué. J’ai participé à la gay pride à Jérusalem et à Tel Aviv et j’ai bien l’intention de le refaire. Les Etats-Unis ne diront pas à Israël ce qu’il a droit de faire ou pas. Nous avons des valeurs communes. Je travaillerai avec Netanyahou et je m’assurerai que – comme il l’a dit – il ait bien les mains sur le volant ».

D’après le journaliste Ariel Kahana de Makor Rishon, l’administration Biden et le Président Biden lui-même sont des anciens de l’époque Obama. Ils se souviennent des relations très tendues entre ce dernier et le Premier ministre israélien de l’époque, un certain Binyamin Netanyahou. Personne n’a ni l’envie, ni l’intention de reproduire les mêmes erreurs qui ont conduit à une période pour le moins désagréable dans les relations entre les deux pays.

Il y aura, certes, des divergences mais les Américains ne veulent pas d’une brouille avec les Israéliens.

Parallèlement, le journaliste Barak Ravid de Walla! a rapporté une rencontre qui s’est tenue dans le cadre du forum du conseil de sécurité nationale aux Etats-Unis en présence de hauts responsables du ministère de la Défense et des organismes de renseignements. Au programme de cette réunion: l’attitude à adopter vis-à-vis du gouvernement israélien et si oui ou non les Etats-Unis doivent coopérer avec les ministres identifiés avec l’extrême-droite.

Dans ce contexte, l’ancien Premier ministre Naftali Bennett a rencontré Jack Sullivan, le conseiller américain à la Sécurité nationale.

Il l’a remercié pour le soutien du Président Biden à Israël, en particulier pour le non-retour à l’accord sur le nucléaire iranien et l’oreille attentive par rapport à la position israélienne sur ce sujet.

»Le gouvernement sous ma direction a entretenu de bonnes et chaleureuses relations avec les Etats-Unis tout en préservant les intérêts d’Israël », a déclaré Bennett. »J’espère que cela continuera. Les deux pays doivent préserver et renforcer le lien entre eux, quelles que soient les tendances politiques ».

Bennett s’est exprimé, lors de cette rencontre, au sujet des réticences du gouvernement américain. Il a souligné que tout le bruit en Israël autour de ce gouvernement était exagéré et qu’il faudrait juger le gouvernement sur les actes et ne pas faire cas de la moindre déclaration et des tentatives de délégitimation.