On aura tout vu…. Un jeu de société en français et en arabe a été mis au point par l’association Soutien à Solidarité Hebron, pour »découvrir la vie en Palestine occupée ».

Baptisé le Topoly, ce jeu a été conçu sur le modèle du Monopoly et se base uniquement sur des affirmations politiques pro-palestiniennes visant à imposer une vision largement biaisée et subjective de la réalité. Tous les clichés anti-israéliens y sont repris. Il a été présenté sur la chaine France Info et sur Radio France afin d’en faire la promotion.

La conceptrice du jeu est Madeleine Jarry, elle vit à Hévron depuis plusieurs années.

Les pions du jeu sont des ronds en bois d’olivier et chacun porte un des symboles de la »Palestine ». On a, par exemple, un pion représentant la fameuse clé du réfugié palestinien. Des explications tendancieuses sur chaque lieu présent sur le plateau du jeu, sont à la disposition des joueurs dans un petit fasicule livré avec le jeu.

« On part de Jérusalem« , explique Madeleine Jarry sur Radio France. « Ensuite, les villes les moins chères correspondent aux villes du nord, bien encerclées par le mur que sont Tulkarem et Qalqilya. Les quatre gares sont remplacées par les quatre portes les plus connues de la vieille ville de Jérusalem. On continue via Tubas et Jénine. Il y a évidemment la case prison et simple visite, puis Jéricho et son camp de réfugiés. Après, on va dans la vallée du Jourdain et vers la mer Morte. Nous avons aussi une case Gaza entourée de barbelés ».

Les cartes »Chance » et »Communauté » ont pour but de perpétuer l’image d’Israël comme puissance occupante sans pitié et qui transgresse le droit international. Un ramassis de clichés et de mensonges. Ainsi, on peut y lire: ‘Couvre-feu, vous attendez deux tours’. ‘Une colonie se construit sur votre terrain, vous ne touchez pas vos loyers’. ‘C’est l’Aïd, vous pouvez aller directement à Jérusalem’. ‘Votre puits a été démoli par l’armée, vos oliviers ont été arrachés par les colons, vous avez pris une balle dans le genou d’un soldat et vous devez payer les frais d’hospitalisation' », « L’ONU vote une résolution en faveur de la Palestine… Rien ne bouge, passez deux tours »…

Concernant les cases électricité et eau, les prix dans le jeu sont contrôlés par Israël et sont extrêment élevés. Un mensonge de plus, lorsque l’on sait que dans les faits, l’Autorité palestinienne a une dette de milliards de shekels auprès de la compagnie israélienne d’électricité, idem pour Gaza. Quant à l’eau, elle est régulièrement détournée par les Palestiniens de manière illégale en Judée-Samarie.

Un jeu profondément choquant et qui participe à l’entreprise de haine contre Israël qui est commercialisé en France…