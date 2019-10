Le Consulat général de France à Jérusalem a annoncé que le site du Tombeau des Rois rouvira ses portes au grand public dès jeudi 21 octobre, après avoir été fermé durant une dizaine d’années. Les visites seront autorisées les mardis et jeudis. La décision avait déjà été prise il y a quelques mois déjà mais moins d’un jour après la réouverture, le Consulat général avait refermé les portes au motif d’un « incident » survenu lors de la réouverture. Des juifs religieux avaient manifesté devant l’entrée du site, demandant à ce qu’il y ait un accès illimité pour les fidèles.

L’artisan principal de ce changement a été le député français Meyer Habib, représentant les Français de l’étranger pour la 8e circonscription. Satisfait de la décision prise par le Consulat général, le député a déclaré: « Cela fait des années que je me bats pour la réouverture de ce site archéologique qui avait été fermé il y a dix ans sur décision du consulat(…) En tant que membre du parlement français, je regrette la situation qui s’était créée et qui avait provoqué une certaine tension dans les relations franco-israéliennes(…) J’ai rencontré la semaine dernière le nouveau Consul général de France à Jérusalem René Troccaz et j’ai été impressionné par son attitude positive sur cette question. Il ne nous reste qu’à souhaiter qu’après l’échec du mois de juin, la réussite sera cette-fois au rendez-vous. J’appelle toutes les parties à adopter une attitude positive dans le but de transformer le Tombeau des Rois en un outil de rapprochement et non de querelle entre la France et Israël, dans le respect de la souveraineté israélienne et en faveur de tous les visiteurs, juifs et non-juifs, religieux ou tout simplement amateurs d’archéologie.

Sur l’Histoire du Tombeau des Rois et la querelle franco-israélienne:

Photo Illustration