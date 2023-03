La chaine Kan 11 a publié un reportage qui amène à réfléchir sur les reproches souvent faits à la société orthodoxe, concernant l’étude des matières profanes et son insertion dans le monde du travail.

Au lendemain de la publication des résultats des examens de comptable, il est impossible de passer à côté de l’exploit: 96% des filles du séminaire Beth Yaakov de Har Nof ont été diplômées.

Rappelons que ces jeunes filles n’ont pas le bac puisque dans les écoles orthodoxes, les élèves ne sont pas présentées à cet examen.

A titre de comparaison et pour mettre en relief le taux de réussite du Beth Yaakov, notons que celui de l’université de Bar Ilan est de 67%, de l’université de Haïfa 60%, de l’université de Tel Aviv 54% et de l’université hébraïque de Jérusalem seulement 34%.

Ces résultats sont également une réponse aux détracteurs du séminaire qui prétendaient que si les filles avaient des bonnes notes pendant l’année c’était parce que les cours et les exigences n’étaient pas au niveau et qui leur prédisaient un échec assuré à l’examen national.

Les étudiantes témoignent au micro de Kan: »C’est le résultat de beaucoup de travail et d’investissement. Nous venons en cours tous les jours, nous travaillons du matin au soir. Nous nous sommes fixées un objectif et nous avons tout fait pour l’atteindre. Mais c’est aussi beaucoup de prières. La veille de l’examen, nous avons été plusieurs à aller prier au Kotel et tout notre entourage a prié pour notre réussite ».

Elles espèrent que leur exemple servira à beaucoup d’autres femmes dans le monde orthodoxe à se lancer afin d’avoir un métier qui permette une bonne rémunération.

Pour Israël Tick, le directeur adjoint de l’institut de formation des professeurs Beth Yaakov, »Ces résultats d’examen sont un bon exemple à donner pour montrer que contrairement à ce que l’on veut nous faire croire, la société orthodoxe n’est pas un poids mais une chance pour le pays. Beaucoup de personnes veulent travailler, veulent gagner leur pain et nous savons qu’aujourd’hui cela passe par réussir des diplômes ».