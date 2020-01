Les habitants du sud ont appris il y a quelque semaines qu’un hôpital au nom de « Shimon Pérès » verra le jour d’ici trois ans dans près du quartier Beer Sheva-Touch’, ceci afin de renforcer la cité bio-tech qui va être construite à proximité. Ce quartier deviendra de fait une « nouvelle Beer Sheva » puisqu’il fournira tous les services à ses habitants.

Cela fait un an qu’ont débuté les travaux de construction de Beer Sheva – Touch’ (Parak HaNa’hal) et l’on peut déjà admirer le fait qu’il va s’agir du projet le plus réussi dans le cadre des accords signés par le ministère des Finances avec les collectivités locales.

Contrairement aux habitants d’autres quartiers neufs dans le pays, les premiers résidents qui entreront dans ce quartier dès la rentrée scolaire 2020-2021 bénéficieront dès le début de toutes les infrastructures d’établissements publics et le plus important – les structures scolaires et les services sociaux – tous avec leur personnel et en état de fonctionner. On y trouvera entre autres des grandes zones commerciales, des centres socio-culturels, des centres pour les enfants en bas-âge, des synagogues, des crèches, bref un tissu de vie complet.

Un quartier qui fera de Beer Sheva une véritable métropole

D’après l’architecte de ce nouveau quartier, Tal Yaar, la vision est de faire de Beer Sheva une métropole au sud d’Israël. Actuellement déjà, la ville a une position centrale et constitue un aimant pour l’emploi et pour l’économie de ses localités satellites. Il s’agit d’un quartier qui est une ville en soi (5.000 unités de logement) et malgré le fait que l’accès y est séparé de Beer Sheva, il sera rattaché à la ville par divers moyens afin d’y faciliter l’accès dans les deux sens.

Beer Sheva-Touch’ : Tant que la construction se poursuit, les prix restent attractifs

Ce quartier a été prévu pour devenir un centre qui attirera des gens de tout le pays pour les activités de loisirs, de sports particuliers, chose qui entraînera une hausse constante de la valeur immobilière. Selon Shayke Naf’ha, Pdg de la compagnie Sela’it, l’une des promotrices de ce quartier, les habitants de Beer Sheva sont ceux qui se montrent pour l’instant les plus intéressés, désirant s’installer dans un nouveau quartier mais aussi des anciens habitants de Beer Sheva qui voudraient y retourner. Il y a également des signes d’intérêt de la part d’habitants d’autres régions qui désirent « émigrer » à Beer Sheva et acheter un logement à prix raisonnable. D’après l’architecte, les appartements se vendent aujourd’hui à des prix abordables mais dès que le quartier sera fini les prix grimperont inévitablement.

Un quartier respectueux de l’environnement

D’après l’architecte de la ville, Tali Yaar, le nouveau quartier a été construit avec des matériaux écologiques et il est conçu pour être conforme à toutes les exigences environnementales, sur le plan des types de matériaux de construction, des espaces verts, du recueillement des eaux de pluie et des commodités de circulation.

Gaz naturel:

Ce quartier sera le premier à Beer Sheva qui sera relié au gaz naturel. Ceci sera possible par la jonction au réseau de distribution de gaz naturel de la compagnie « Néguev Gaz Tiv’i Ltd » qui arrive directement du gisement Tamar et relie la ville de Beer Sheva au système national, ce qui devrait permettre des économies significatives en coûts d’énergie.

Loisirs et vacances

L’une des principales infrastructures de tourisme et de loisirs de ce parc sera le lac (dont les eaux seront acheminées depuis l’institut de purification des eaux usées de la ville, comme cela s’est fait avec succès à San Antonio au Texas). Ce lac de 9 hectares dans le cadre d’un espace total de 67 hectares sera entouré de pelouses, chemins de promenades et pistes cyclables, complexes de restaurants, galeries commerciales, stations de locations de barques, espaces de loisirs pour les familles etc. Sont également prévues des infrastructures sportives de 25 hectares incluant des terrains de sports, ainsi qu’une gare ferroviaire, une promenade éclairée et un parc ornithologique aménagé en coopération avec le KKL.