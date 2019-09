Il ne faut plus s’étonner. Le film “Yamim Noraïm” (“Jours Redoutables”) de Yaron Silberman a obtenu plusieurs prix, dont le prix du meilleur film au prestigieux Festival “Ophir”. Dix films étaient en concurrence. “Yamim Noraïm”, qui présente la période qui a précédé l’assassinat d’Itshak Rabin “selon le regard d’Yigal Amir”, est en fait un acte d’accusation de la droite, du monde sioniste-religieux et de Binyamin Netanyahou. Ce prix lui permet d’être largement diffusé à l’étranger, et surtout de concourir pour des prix internationaux dont l’Oscar du Film étranger aux Etats-Unis.

La ministre de la Culture et des Sports Miri Reguev a réagi à cette attribution: “Yigal Amir est un meurtrier qui a tiré une balle dans le coeur de toute un nation, et plus grave encore, sur un Premier ministre d’un pays démocratique. Il n’y a pas de place pour un film qui tente de le comprendre ou de comprendre ses motivations, ou qui accuse d’autres personnes ou milieux de la responsabilité de l’acte qu’il a commis”.

La ministre accuse les réalisateurs du film mais aussi le jury “de ne pas avoir raté l’occasion d’attribuer au Premier ministre Binyamin Netanyahou une part de la responsabilité dans l’incitation qui a précédé l’assassinat d’Itshak Rabin”. Il s’agit selon Miri Reguev “d’une distorsion, falsification et induction en erreur du public qui est totalement ignorant des faits exacts”. Elle rappelle que l’opposition aux Accords d’Oslo était tout à fait légitime sur le plan démocratique et accuse ce film de contribuer à diviser la population et monter une partie du pays contre une autre.

“Il serait bon que les membres de l’académie du cinéma se livrent à un examen de conscience avant les ‘Jours Redoutables’, conclut la ministre qui ne se rend plus depuis quelques années au Festival Ophir.

Le film n’a d’ailleurs bénéficié d’aucun financement de l’Etat à cause des messages qu’il diffuse.

Bande-annonce:

Photo Flash 90