Le gouvernement israélien a approuvé ce matin (jeudi) l’accord maritime avec le Liban, lors d’une réunion spéciale des ministres.

Le Premier ministre Lapid va ensuite signer l’accord et le faire passer au médiateur américain. La cérémonie officielle de signature de l’accord aura lieu dans une base de l’ONU, à Naqoura, au sud Liban en présence des équipes de négociations.

Cette approbation et la signature qui s’en suivra interviennent deux semaines après que l’accord a été déposé à la Knesset pour permettre aux députés d’en prendre connaissance. Néanmoins, le gouvernement a décidé qu’il ne serait pas soumis au vote de la Knesset.

Plusieurs recours ont été déposés devant la Cour suprême contre ce procédé. Ils ont été rejétés par les juges.

Le Premier ministre Lapid a déclaré lors du conseil spécial des ministres ce matin: « Cet accord renforce la sécurité d’Israël et notre liberté d’action contre le Hezbollah et les menaces qui pèsent sur le nord. Il existe un rare consensus au sein de l’establishment de la sécurité quant à la nécessité de cet accord. Tout le monde a signé cet accord pour sa contribution à la sécurité d’Israël et à nos besoins opérationnels.

C’est un exploit diplomatique. Ce n’est pas tous les jours qu’un pays ennemi reconnaît l’État d’Israël, dans un accord écrit, devant la communauté internationale. Ce n’est pas tous les jours que les Etats-Unis et la France nous soutiennent et apportent les garanties sécuritaires et économiques d’un accord ».

Puis il a ajouté: « Israël recevra 17% des bénéfices du champ Qana-Sidon, le champ libanais. Cet argent ira dans l’économie d’Israël et sera utilisé pour la santé et le bien-être, l’éducation et la sécurité. Je félicite la ministre de l’Énergie Karine Elharrar et son personnel qui ont géré cet aspect de l’accord ».

Dans le même temps, le Président libanais, Michel Aoune, a lui aussi approuvé la proposition américaine et signé l’accord qui sera présenté au point de rencontre des équipes de négociations pour la cérémonie de signature.

Au Liban, on affirme qu’il s’agit de l’ouverture d’une »nouvelle ère ».

Le médiateur américain, Amos Hochstein, a, quant à lui, estimé que l’accord pourrait devenir »un tournant économique pour le Liban ». Il a souligné que les Etats-Unis se portaient garants de cet accord mais qu’aucune des parties n’avait intérêt à y contrevenir.

Les détails de la cérémonie de signature n’ont pas été clairement communiqués mais il ne devrait pas y avoir de poignée de mains entre les représentants israéliens et libanais et pas de photo commune. Les Américains ne souhaitent pas mettre en porte à faux les Libanais qui ne veulent pas que cet accord soit considéré comme un accord de normalisation de leurs relations avec Israël. Le médiateur Amos Hochstein se verra remettre par les délégations les accords signés à Jérusalem par Yaïr Lapid et à Beyrouth par Michel Aoune.

Dans ce contexte, la champ gazier de Karish a commencé à être exploité hier.