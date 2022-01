Après les menaces du Hamas de multiplier les attentats, le Fatah d’Abou Mazen n’entend pas être en reste. Les Brigades des Martyrs d’Al-Aqsa ainsi que d’autres groupes terroristes affiliés ont déclaré « l’alerte générale » en vue d’une confrontation avec « les forces d’occupation » sur tout le territoire israélien, sans distinction entre les territoires libérés en 1967 et le reste d’Israël.

Dans un communiqué, le porte-parole des brigades écrit : « Suite à l’arrogance de l’occupant et des colons qui provoquent la destruction sur la terre sainte par des agressions brutales, le meurtre, les destructions, l’invasion et la colonisation, nous jurons d’asséner un coup douloureux dans la profondeur du territoire de l’occupant. L’occupant ne connaîtra de sécurité et de repos tant qu’il n’aura pas quitté notre terre et nos lieux saints. Nous appelons tout notre peuple à venir se joindre au combat et affronter l’occupant qui assassine de sang froid et poursuit le vol des terres et de l’Histoire ». Il a conclu ainsi : « Ce qui a été volé par la force sera repris par la force ».

Ces propos belliqueux et violents de la part d’une organisation qui dépend d’Abou Mazen font contraste avec les multiples gestes de « mise en confiance » faits par Israël depuis quelques mois.

