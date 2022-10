“La vie est chère en Israël”: ces derniers mois cette phrase est sur toutes les lèvres. Oui, mais pourquoi ? Et il y a t-il une solution à cela ?

Eliana Gurfinkiel s’attaque à toutes ces questions avec l’aide d’experts du sujet. Retrouvez à son micro les analyses et les explications de Yaëlle Ifrah, conseillère parlementaire à la Knesset et spécialiste en questions d’économies ; Shira Abramowitz, responsable des relations publiques et des communications de “Hainteress shélanou” et Agnès Topiol, qui travaille au Lamas et qui représente Israël dans des groupes de travail de l’OCDE.