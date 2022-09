Le Premier ministre israélien, Yaïr Lapid, est arrivé ce soir (dimanche) en Allemagne pour une visite officielle. Parmi les membres de sa délégation, Lapid a tenu à se faire accompagner par des rescapés de la Shoah. C’est d’ailleurs au bras de l’une d’entre eux qu’il est descendu de l’avion et a été accueilli par la garde d’honneur allemande.

Vidéo: Roi Avraham (GPO) / Son: Ben Peretz (GPO)

Le Premier ministre a livré ses impressions après ce moment particulier:

« Ce soir, je suis arrivé à Berlin pour une visite diplomatique accompagné des survivants de l’Holocauste Pnina, Avraham, Shoshana, Israël et Zvi. Alors que nous descendions ensemble de l’avion et sur le sol allemand, nous avons été accueillis par une garde d’honneur militaire allemande.

C’est leur victoire, la mienne en tant que fils d’un survivant de l’Holocauste et la nôtre en tant que peuple et nation.

Nous n’oublierons jamais. »

L’un des objectifs de cette visite officielle est de parler de l’Iran avec les dirigeants allemands alors que ceux-ci et leurs alliés européens et américains commencent à émettre des doutes sur une possible signature d’un accord avec l’Iran. Certains responsables américains ont même estimé qu’il n’y aurait sans doute aucune avancée avant les élections de mi-mandat aux Etats-Unis au mois de novembre, période qui correspond aussi aux élections en Israël.