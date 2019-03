Lior Ashkenazi, l’un des plus célèbres acteurs israéliens s’est prêté à un film de propagande du mouvement Shalom Akhshav. Dans un monologue de plus de six minutes, émaillé de documents d’archives sur l’histoire des relations israélo-égyptiennes, l’acteur tente de convaincre le public que la cession de territoires est le seul moyen pour obtenir la paix.

Sans évoquer le conflit israélo-palestinien, Shalom Akhshav, par la voix de Lior Ashkenazi explique qu’à l’époque, l’Egypte était également considérée comme l’ennemi mortel d’Israël, mais que pourtant, c’est avec elle que la paix a été signée et qu’elle perdure. D’où l’allusion claire: une même paix est possible avec les ‘Palestiniens’ pour autant qu’Israël soit prêt à faire les mêmes “concessions” douloureuses. Evidemment, Menahem Begin est mis à contribution par le mouvement d’extrême gauche dans cette vidéo.

Cette campagne de Shalom Akhshav est lancée à l’occasion du 40e anniversaire de la signature du traité de paix entre Israël et l’Egypte.

A l’occasion de la diffiusion de cette vidéo de propagande, un communiqué de Shalom Akhsav déclare: “Presque deux générations d’Israéliens ont grandi dans une réalité presque évidente de la paix avec l’Egypte. Il est bon qu’elles connaissent plus en détails cet accord qui mit fin au conflit et qui est devenu un atout central pour Israël. Cela fait plus de quarante ans que des soldats de Tsahal ne sont plus envoyés pour combattre des soldats égyptiens, et ceci, grâce à un leadership courageux qui avait su placer l’avenir national d’Israël au-dessus des intérêts politiques étroits. A l’époque, ce conflit paraissait également insoluble, mais malgré cela, le Premier ministre n’avait pas cédé face aux extrémistes, n’avait pas attisé le désespoir et la peur mais avait choisi de laisser une chance à la paix. Aujourd’hui aussi, la population israélienne a droit à un leadership qui avance vers la paix et la sécurité et achève la mission qui a débuté il y a quarante ans”.

Une preuve qu’à Shalom Akhsav, on n’a toujours pas compris quelle est la vraie nature du conflit qui nous oppose à ceux qui se définissent comme “Palestiniens”.

Vidéo:

למה אני עדיין חי השבוע לפני 40 שנה השתנו החיים של כולנו.בואו תראו איך זה קרה. שימו HD, הגבירו רמקולים וצפו: Publiée par ‎שלום עכשיו‎ sur Dimanche 24 mars 2019

Photo: vidéo Shalom Akhshav