Lundi 8 et mardi 9 juillet 2019, la célèbre Yechivat Merkaz Harav de Jérusalem, fondée par le Gaon Rav Avraham Its’hak Hacohen Kook, lance un appel à la mobilisation de chacun. L’occasion pour le P’tit hebdo de revenir sur le parcours de cette illustre maison d’étude qui, en plus d’avoir eu les plus grands de la Torah en guise d’enseignants, a révolutionné l’approche du Limoud Torah et accueille un nombre croissant d’eleves.

Fondée en 1924, la Yechivat Merkaz Harav répondait au besoin d’établissement d’un centre religieux qui mêlerait l’étude de la Torah à l’édification d’une nation juive.

A ses débuts, celle-ci ne rassemblait qu’une vingtaine d’étudiants, lesquels se réunissaient… dans le salon de la maison du Rav Kook ! Qui aurait pu prévoir qu’elle deviendrait cette pierre angulaire de l’étude de la Torah et de l’amour de la terre d’Israël qu’elle est actuellement ?

En effet, loin d’être une Yechiva « parmi tant d’autres », Merkaz Harav a littéralement bouleversé l’univers toranique. D’une part, en dispensant des cours portant sur la Emouna en parallèle à l’étude de la Michna et de la Guemara. D’autre part, en formant des grands de la Torah mais également des dirigeants de communautés qui puissent guider celles-ci.

Au fil des années, Merkaz Harav accueillit sur ses bancs les fondateurs de nombreuses Yechivot sionistes de notre génération. En ce sens, celle-ci est appelée la « mère des Yechivot sionistes ».

Progressivement, la Yechiva s’agrandit et une centaine de disciples s’y rendit chaque jour afin d’y étudier, de jour comme de nuit. Parmi eux, de véritables pointures en Torah virent le jour : Grands Rabbins, dayanim, spécialistes de l’éducation.

En outre, consécutivement à la guerre des six jours, les élèves du Rav Kook s’installèrent dans le Yehouda Veshomron, à la demande de leur maître et furent parmi les pionniers à peupler cette région.

Lors des fêtes juives, la communauté est conviée à se rendre dans les locaux de la prestigieuse Yechiva afin de participer aux réjouissances. C’est le cas lors de Sim’hat Beth Hachoeva, où les invités affluent par milliers. Lors de Yom Yeroushalayim, la Yechiva reçoit la communauté lors d’un gigantesque événement aux côtés de grands rabanim ainsi que du premier ministre en personne!

Actuellement, ce sont 600 étudiants qui prennent sur eux le joug de l’étude chaque jour, sous la direction du Rav Shapira et d’autres rabanim, si bien que d’autres « yechivot-filles » furent édifiées dans différents endroits du pays.

Il est impossible de parler de la Yechivat Merkaz Harav sans rappeler la mémoire de ces huit étudiants qui, alors qu’ils étaient plongés dans leur étude, furent assassinés lors d’un attentat terroriste il y a onze ans. Qu’Hachem venge leur sang.

Chaque don à la Yechiva participe à la formation des futurs grands de la génération, emplis de crainte du ciel mais aussi de foi. Collaborons ensemble dans ce merveilleux projet et que, par la grâce d’Hachem, nous ayons le mérite d’illuminer le monde par la lumière de la Torah.

Crédit photo: Merkaz Harav