Les dirigeants du Hamas ne manquent décidément pas de culot. Ils ont fait savoir au coordinateur de l’ONU, Nikolaï Mladenov, qu’ils « ne supporteront plus pour longtemps la situation actuelle »!! Ils exigent notamment qu’Israël rétablisse sans délai une liberté totale de pêche dans les eaux « territoriales » qui bordent la bande de Gaza. Tsahal étend ou réduit cette zone en fonction des provocations et actions terroristes. Suite aux derniers incendies provoqués par des lancers de ballons et aux tirs de roquettes qui auraient pu se terminer en tragédie, cette zone a une nouvelle fois été réduite dans le cadre des mesures de rétorsion d’Israël.

Avant que Nikolaï Mladenov ne quitte la bande de Gaza pour se rendre en Israël, les dirigeants du Hamas lui ont confié le message: « Le Hamas laisse encore une chance aux efforts diplomatiques internationaux. Ou bien Israël accepte une accalmie et lève le blocus maritime, ou nous le forcerons à le faire avec les moyens dont nous disposons »…

Photo Abed Rahim Khatib / Flash 90