Les trois journées qui viennent de s’écouler auront certainement été les plus éprouvantes pour la coalition. Après deux échecs lundi lors du vote pour la loi sur la Judée-Samarie et lors de celui pour la nomination de Matan Kahana comme ministre des Cultes, la coalition a essuyé un revers symboliquement important aujourd’hui.

Le mercredi, l’opposition présente ses lois. La liste arabe unifiée a décidé de placer la coalition dans une situation inconfortable en présentant une loi pour l’augmentation du salaire minimum. Au sein de la coalition, les partis de gauche et Ra’am pouvaient difficilement s’y opposer. A cela s’ajoute le fait que Naama Lazimi, député Avoda, a, elle-même préparé un projet de loi qui va dans ce sens.

Des députés de la coalition ont demandé une liberté de vote sur cette loi qui leur a été refusée. Il a été convenu au sein de la coalition que les députés qui étaient mal à l’aise avec le fait de voter contre, sortiraient de la salle au moment du vote. Seulement, comme cela s’est produit lundi, la discipline de coalition a été mise à mal par les députés de Ra’am et celle de Meretz, Ghaida Rinawie Zoabi. Ils sont restés présents pour le vote et ont soutenu la proposition de loi de l’opposition qui est ainsi passée en première lecture.

Auparavant, la députée travailliste Naama Lazimi était montée à la tribune et avait expliqué en larmes le mal que cela lui faisait de ne pas pouvoir voter en faveur de cette loi. Mais elle a estimé que la stabilité de la coalition primait.

Ses efforts n’auront donc pas été suffisants puisque d’autres membres de la coalition n’ont pas eu ses états d’âme et ont voté comme bon leur a semblé.

Autant dire que la coalition s’effrite et qu’elle semble plus que jamais au bord de l’implosion. Ce qui renforce ce sentiment sont les tractations officieuses entre Nir Orbach (Yamina) et le Likoud. D’après des informations révélés par le journaliste politique du site Walla!, le parti de l’ancien Premier ministre serait prêt à proposer une place dans sa liste et même un poste de ministre à Orbach si celui-ci faisait tomber la coalition.

Celui qui jouerait les intermédiaires ne serait autre qu’Alon Davidi, maire de Sdérot et ancien numéro 3 de la liste Yamina, qui a quitté le parti au lendemain des élections. Orbach se serait entretenu avec Bennett et lui aurait dit que de son point de vue, tout était fini.

On parle beaucoup aussi d’une démarche commune entre Orbach et Shaked, toutefois, pour le moment Orbach mène ces négociations seul, même s’il préférerait que Shaked saute le pas avec lui.

A propos de Shaked, elle a croisé ce soir le couple Netanyahou lors d’un événement organisé à l’ambassade britannique pour les 70 ans du règne d’Elisabeth II. Ils se sont serrés la main, ce qui n’a pas manqué d’être relevé par les personnes présentes, lorsque l’on sait l’animosité entre le couple et Shaked.

Du côté de Guidon Saar qui aurait aussi mené des négociations secrètes avec le Likoud, il y aurait de l’eau dans le gaz. D’après les informations qui circulent, les discussions se seraient arrêtées en raison des exigences trop importantes de Guidon Saar, qui demanderait notamment un droit de veto sur toutes les lois présentées par le gouvernement.

La nouvelle pièce de ce puzzle qui incite à penser qu’Israël se dirige vers des élections est l’annonce ce soir de l’ancien Chef d’Etat-major, Gadi Eizencott, qu’il se présentera aux prochaines élections. Il ne souhaite pas former un nouveau parti mais intégrer une formation déjà existante. Il est en pourparlers avec plusieurs partis et il pencherait pour intégrer la liste de Yaïr Lapid.