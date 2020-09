Ne sois pas poussé par tes problèmes, sois dirigé par tes rêves.

On a pris l’habitude, sans plus trop de frissons, d’annoncer en flash infos une découverte scientifique made in Israël, un prix Nobel juif ou un « exit » en millions de dollars dans la high-tech israélienne. Là, c’est bien plus gros : rien de moins que la paix avec le monde arabe, qui comprend enfin qu’Israël est l’opportunité inespérée qu’il attendait sans l’avouer. L’Amérique de Kushner et de son virevoltant beau-père leur a tendu la main. Depuis que les premiers émirs se sont jetés à l’eau, les autres sont déjà en tenue, faisant la queue au plongeoir.

Bientôt, comme pour la recherche ou le cyber, nous allons nous habituer aux infos surprenantes de cette nouvelle ère, que nous lirons en vérifiant laconiquement nos messages WhatsApp. Les conséquences de ces premières signatures sont époustouflantes. Un nouvel Eldorado s’ouvre devant nous, et pas seulement économique ou touristique. L’aspect stratégique et sécuritaire est aussi de taille : nos nouveaux amis sont également les ennemis de nos pires ennemis.

Cet accord de paix, contrairement aux deux précédents avec la Jordanie et l’Égypte, se vit dans une ambiance totalement festive. Les émirs n’éprouvent aucune gêne vis-à-vis de leur peuple ni de leurs voisins. Ils expriment au contraire une fierté et un empressement sans limite. Ça, c’est nouveau, et surtout contagieux ! À quand le Koweït, le Qatar, le Pakistan, Oman ou le Maroc ? Le tandem Bibi-Trump risque encore de nous surprendre dans cette course à la paix sur fond d’épidémie !

Quant à nous, Israéliens, nous voilà de nouveau enfermés dans nos maisons et sur nos balcons, loin de nos familles et de notre travail…

