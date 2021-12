Le président du parti Shass et le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit sont en pourparlers avancés pour arriver à un accord de transaction dans une affaire de fraude fiscale et abus de confiance qui traîne depuis presque six ans. Selon ce accord, Arié Dery reconnaîtra une fraude fiscale minime et démissionnera de la Knesset. Cette formule lui évitera d’être condamné avec une clause infâmante ce qui mettrait fin à sa carrière politique ainsi que d’être condamné à des travaux d’intérêt général. Dery pourra rester président de Shass et se présenter aux prochaines élections pour retrouver son siège ou même un poste ministériel.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90