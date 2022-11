Le Président israélien Itshak Herzog se trouve en ce moment en Egypte, à Charm El Cheikh, pour la conférence de l’ONU sur le climat.

A cette occasion, il a rencontré plusieurs chefs d’Etat, dont le Roi Abdallah II de Jordanie, le Prince Moulay Rachid du Maroc (frère du Roi Mohamed VI), le Premier ministre britannique Rishi Sunak ou encore le Président des Emirats Arabes Unis Mohamed Ben Zayed.

Lors de son discours, le Président israélien a insisté sur la situation d’urgence dans laquelle se trouve la planète au regard de la crise climatique. »Le Moyen-Orient est au bord de la catastrophe », a déclaré Herzog, »Ici, à Charm El Cheikh, je tiens à renouveler l’engagement ferme de l’Etat d’Israël, d’arriver à zéro émission nette et à passer des énergies fossibles aux énergies renouvelables d’ici 2050. Mais Israël est prêt à prendre une responsabilité encore plus lourde. Israël est prêt à mener l’effort de résilience climatique régionale. J’ai l’intention de diriger le développement de ce que j’appelle »le Moyen-Orient renouvelé », un système régional basé sur une paix viable. Je prévois que dans un futur proche, l’énergie solaire générée dans les déserts du Moyen-Orient pourra être exportée vers l’Europe, l’Asie et l’Afrique ».

Il a cité les exemples de coopération énergétique qui existent déjà entre Israël et la Grèce ou encore Israël et la Jordanie.

« Nous sommes prêts à partager l’expertise et les outils à notre disposition – c’est ce que nous entendons lorsque nous parlons d’un Moyen-Orient renouvelé. Je vous invite tous à visiter notre magnifique pavillon ici à la COP27, pour voir par vous-même certaines de ces idées brillantes ».

Herzog a insisté sur la gravité de la crise climatique pour l’avenir de la planète et de nos enfants et a cité le Coran et la Bible qui enjoignent l’homme à prendre soin de la terre.

»Prenons soin du monde que Dieu nous a donné car nous avons tous été créés à Son image », a-t-il conclu.