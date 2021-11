L’ambassadrice des Etats-Unis à l’ONU en visite en Israël s’est rendu à la frontière nord du pays, accompagnée de l’ambassadeur d’Israël à l’Onu Guilad Erdan et le chef d’état-major adjoint Hertzi Halévy. Elle eu droit à un briefing sur la situation sécuritaire près des frontières israélo-libanais et israélo-syrienne.

Lors de ses entretiens avec des responsables politiques et militaires, Linda Thomas-Greenfield a entendu la même demande : que les Etats-Unis conditionnent toute aide financière au Liban à l’éloignement du Hezbollah des frontières israéliennes et à un engagement de l’armée libanaise de lutter contre la fabrication sur le sol libanais de missiles de hautes précision pour le Hezbollah. Un autre fait inquiète les responsables militaires israéliens : de nombreux soldats de l’armée libanaise font défection ce qui augmente les risques que des armes américaines tombent aux mains du Hezbollah et soient dirigées vers Israël. Israël demande également aux Américains de faire pression sur la Finul (force d’interposition de l’Onu) pour qu’elle remplisse le mandat qui lui a été confié de manière efficace notamment en se rendant dans des zones contrôlées par le Hezbollah malgré l’interdiction décrétée par l’organisation terroriste chiite.

Photo Porte-parole Tsahal