Une très forte déflagration s’est produite dans une usine pétrochimique située dans la zone industrielle de la ville iranienne de Qom, à 150 km au sud de Téhéran. Un peu plus tard de lourds nuages de fumée ont été aperçus à des dizaines de kilomètres à la ronde. Environ 150 pompiers ont dû intervenir pour tenter de circonscrire les flammes. Cette usine produit notamment de l’alcool et des matériaux servant au programme nucléaire iranien. Selon un premier bilan, il y aurait au moins dix blessés parmi les employés et les pompiers. L’un des véhicules des pompiers a été entièrement calciné.

Aucune information n’a encore été fournie sur l’origine de cette explosion qui se rajoute à toute une série d’autres survenues depuis plus d’une année dans des usines ou des sites liés de près ou de loin au programme nucléaire iranien.

Vidéo : (site Srugim)

Photo Pixabay