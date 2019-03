Les journalistes de la chaîne Aroutz 13 ont résumé la semaine de campagne et donné des notes sur 10 à chaque parti, selon la qualité des messages et également l’impact qu’il ont eu sur le débat public.

Ainsi cette semaine est assurément celle du parti Zehout de Moshé Feiglin, qui obtient la meilleure note avec 7,93 sur 10. L’équipe de journalistes explique que Moshé Feiglin était encore vu comme une “simple curiosité” il y a quelques semaines, mais au fur et à mesure, les discussions autour de lui et de son programme iconoclaste ont commencé à prendre une place importante dans des secteurs très diversifiés de la population avec pour résultat sa présence de plus en plus constante dans les sondages d’intentions de vote. Son intention de légaliser la consommation de cannabis est très populaire dans le jeunesse israélienne, notamment dans des courants idéologiques qui n’étaient pas ceux qui votent généralement pour un parti de droite, au point de devenir l’un des thèmes de campagnes de plusieurs partis. Moshé Feiglin a toujours affirmé que son parti sera la surprise de ces élections. Il se pourrait bien que cela soit en train de se réaliser, pour le bien du Camp national.

Le Likoud est lui-aussi crédité d’une bonne semaine, notamment avec le sentiment donné d’union et de resserrement des rangs, donné par la réconciliation apparente de Binyamin Netanyahou et Guidon Saar. Le slogan “Bibi ou Tibi” fonctionne toujours et est susceptible de “ramener au bercail” des électeurs indécis qui pensaient tenter un vote Gantz-Lapid.

L’Union de la Droite, la Nouvelle Droite mais aussi la Parti travailliste tirent leur épingle du jeu et achèvent une semaine avec une hausse de leur note.

A l’opposé, parmi les notes en baisse, il y a celle du parti quadricéphale Bleu-Blanc (5,7) qui a passé une mauvaise semaine, notamment avec les déclarations contradictoires, les critiques et tensions internes, qui ont provoqué un sentiment de brouillon, flou et désordre. Le parti a déjà perdu 5 sièges dans les sondages de la fin de semaine dernière et les sondages de cette fin de semaine sont attendus avec fièvre. Afin de tenter de remédier à cela, le parti a confié à Yaïr Lapid la responsabilité exclusive de la campagne pour les dernières semaines.

