Le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le ministre de la Sécurité intérieure Amir Ohana ont demandé au commandant en chef des pompiers Dedi Simhi d’organiser immédiatement une délégation qui ira prêter main forte aux pompiers californiens. Plusieurs centaines de départs de feu ont déjà été observés dans cet Etat de l’Ouest américain depuis plusieurs semaines et au moins 400.000 hectares ont déjà été détruits par les flammes. Près de 250.000 personnes ont déjà été évacuées. Outre des pompiers, la délégation comprendra également des experts en sauvetage et des spécialistes des incendies de forêts. Ce n’est pas la première fois qu’Israël envoie des équipes de pompiers à l’étranger. Durant les deux dernières années, Israël est venu en aide au Brésil et en Ethiopie.

Photo Pixabay