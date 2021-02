C’était aujourd’hui le 6 adar, dix ans jour pour jour selon la date hébraïque la date anniversaire de l’horrible attentat qui avait coûté la vie à Oudi (36) et Ruthy Fogel (35) hy »d de la localité d’Itamar ainsi qu’à trois de leurs enfants, Yoav (11) hy »d, El’ad (4) hy »d et Hadass (3 mois) hy »d. L’un des autres enfants, Mayan, 12 ans à l’époque, en rentrant à la maison après une activité s’était rendu compte de ce qui se déroulait. et avec beaucoup de sang-froid avait réussi à prendre par la main deux petits-frères, Roï et Ishaï et les amener chez des voisins sauvant ainsi leur vie et la sienne. Ruthy Fogel hy »d était la fille du rav Yehouda et de Tali Benishay, personnalités bien connues dans le monde israélien francophone.

Les terroristes s’étaient introduits au domicile de la famille Fogel un vendredi soir et avaient sauvagement massacré cinq membres de cette familles dans des conditions que l’on ne peut décrire.

Cet horrible quintuple crime avait provoqué une onde de choc dans le pays. De son côté, le responsable des relations extérieures de l’Autorité Palestinienne Riyad al-Maliki, non seulement n’avait pas condamné ce massacre qui résultait de l’incitation permanente qui émane de Ramallah mais il avait mis en doute le fait que des Arabes « palestiniens » aient pu commettre cet attentat, affirmant sans sourciller que « jamais un Palestinien n’avait tué de femme ou d’enfant pour des raisons nationales ».

Photo Famille