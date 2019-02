Cette Haftarah est également lue le deuxième Chabbat de Hanoukka.

Parashat Vayakhel décrit la construction du Mishkan – le temple temporaire que les Israélites utilisaient pour le culte dans le désert. Les lois régissant la construction du Mishkan ont déjà été décrites dans Parashat Terumah. Trois parties plus tard, nous en apprenons l’application par les artisans Bezalel et Oholiab.

La Haftarah pour Parashat Vayakhel poursuit sur le même thème de la construction. La coutume ashkénaze est de lire des versets qui répertorient toutes les pièces créées par Hiram roi de Tyr, talentueux bronzier pour le Temple. Cette liste comprend, entre autres, deux colonnes avec deux globes, 400 grenades, des seaux, des grattoirs et des bols d’aspersion. Nous apprenons que les contributions en bronze de Hiram étaient si lourdes que le roi Salomon ne pouvait pas les peser. En suivant la liste des pièces en bronze de Hiram, nous découvrons les meubles en or que Salomon a fabriqués pour le Temple: autel, candélabres, bassins, louches et portes.

La haftarah sépharade de Vayakhel commence plus tôt dans le même chapitre et offre une explication sur qui était Hiram: «Son père était un Tyrien, un chaudronnier. Il était doté d’habileté, de capacité et de talent pour exécuter tout travail en bronze » (7:14). Les versets qui suivent détaillent les grandes pièces du temple que Hiram fondit en bronze: deux hautes colonnes et deux chapiteaux à placer au-dessus de ces colonnes, le tout orné de rangées de grenades et de motifs de lys. Ces colonnes, qui ont été installées dans la grande salle du temple, furent nommées Jachin et Boaz.

La signification de ces noms n’est pas claire et leur symbolisme a été un point d’exploration pour les mystiques. Tifereth Yisrael de Rabbi Israel Lipschutz, un commentaire important de la Michna du XIXe siècle, est subdivisé en deux parties, l’une plus générale et l’autre plus analytique, intitulées respectivement Jachin et Boaz.