Le démon de l’antisémitisme qui sévit au sein du Parti travailliste sous Jeremy Corbyn continue à secouer la classe politique britannique. Le député du Labour John Mann a annoncé sa démission après 18 ans de présence au parlement britannique sous les couleurs travaillistes. Il accuse le chef du parti Jeremy Corbyn de ne pas s’être mesuré à l’antisémitisme croissant qui s’étend au sein de la formation.

Il a expliqué au Jewish Chronicle: « Je ne peux plus continuer à rester au parlement tant que Corbyn sera le président du Parti travailliste. Je l’ai appelé à démissionner pour son bien et pour le nôtre. Corbyn ne veut pas combattre l’antisémitisme interne et ainsi, nous fait comprendre qu’il ne s’agit pas d’un phénomène répréhensible ».

John Mann reconnaît que l’antisémitisme est présent dans d’autres partis également, mais qu’au sein du Parti travailliste, personne ne montre de volonté de s’y mesurer. « Le grand problème est que l’antisémitisme est redevenu un fait banal », s’indigne ce courageux député.

Ses prises de position contre l’antisémitisme lui avaient valu d’être nommé par l’ancienne cheffe du gouvernement Teresa May comme chargé du combat contre le racisme au nom du gouvernement, bien qu’il soit membre de l’opposition.

John Mann indique qu’il ne quitte pas pour autant le vie publique mais qu’il pourra désormais consacrer 95% de son temps au combat de sa vie contre l’antisémitisme, d’où qu’il vienne. Il a l’intention d’en parler avec le nouveau Premier ministre Boris Johnson.

Au mois de février dernier, une autre députée, Luciana Berger, avait quitté le Parti travailliste pour rejoindre celui des Libéraux-Démocrates, accusant son ancien parti d’être devenu « institutionnellement antisémite » sous la présidence de Jeremy Corbyn.

Photo illustration