Le chargé de la Santé au sein de l’Autorité Palestinienne Ahmad Madjdalani a évoqué les « gestes de confiance » qui selon l’AP devront être faits par Israël pour un redémarrage du dialogue avec l’Etat hébreu. L’une des principales mesures selon lui sera… »la cessation de la judaïsation de Jérusalem » ! « Il s’agit d’un point central pour nous, car nous ne parlons pas de gestes de confiance économiques ou d’arrangements sécuritaires conjoints ».

Cette déclaration est une réponse à un tweet publié par le ministre de la Défense Benny Gantz qui annonçait s’être entretenu avec le chef de l’AP Mahmoud Abbas pour le féliciter à l’occasion de la fête de l’Aïd el-Adha et d’avoir évoqué avec lui les « gestes de confiance économiques et sécuritaires à mettre en place entre Israël et l’AP qui profiteraient à toute la région ».

Photo Flash 90