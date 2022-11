L’ONG israélienne de premiers secours Ihoud Hatzalah recueille près de 450 000 euros de dons lors de son premier dîner de gala à Paris.

Dimanche soir, plus de 200 personnes étaient rassemblées aux Salons Hoche à Paris pour soutenir l’organisation de premiers secours Ihoud Hatzalah, qui a révolutionné l’univers des interventions médicales d’urgence en Israël. Les convives étaient réunis à l’occasion du premier dîner de gala de l’association à Paris, en présence de l’ambassadrice d’Israël en France Yaël German et de l’actrice israélienne Liraz Charhi, star de la série Téhéran, qui a animé la soirée.

L’organisation souhaitait, à la faveur de cet événement, faire découvrir au public français son action. Tout au long de la soirée, les témoignages du président-fondateur Eli Beer, du directeur de United Hatzalah France Samuel Arrouas et de quelques secouristes ont mis l’accent sur la singularité du Ihoud Hatzalah, un service d’urgence en capacité d’intervenir dans un temps moyen de moins de 3 minutes, et de 90 secondes dans les grandes villes :

un réseau de 6200 secouristes, tous bénévoles, à travers le pays,

un système de géolocalisation ultra performant alertant les secouristes les plus proches,

Un parc de “moto-ambulances”.

Grâce à la générosité des convives, le Ihoud Hatzalah a recueilli près de 450 000 euros qui financeront l’acquisition de matériel médical et de nouveaux véhicules d’urgence ainsi que la formation de nouveaux secouristes, afin de continuer à fournir à tous et gratuitement le service le plus rapide d’Israël, sans distinction de religion, d’origine sociale ou de nationalité.

« C’est un honneur pour moi de participer à cet événement,” a déclaré l’actrice israélienne Liraz Charhi, star de la série Téhéran. “Depuis tant d’années Ihoud Hatzalah accomplit un travail incroyable fondé sur une idée à la fois simple et géniale : intervenir le plus rapidement possible pour sauver le plus de vies possibles. J’ai une grande admiration pour Eli Beer et pour les formidables bénévoles qui rendent cela possible. »

L’ambassadrice d’Israël en France, Yaël German, a déclaré: “Ihoud Hatzalah est une organisation unique en son genre, qui sauve des vies chaque jour en Israël. Grâce à son parc de motos, les secouristes sont en capacité d’arriver dans un temps record sur les lieux d’une urgence. C’est très important pour moi d’être présente à ce premier dîner de gala en France et de témoigner de mon estime pour les dirigeants et pour les secouristes de l’organisation.”

“Les amis d’Israël en France ont répondu présent par leur participation et leur générosité,” s’est félicité Samuel Arrouas, directeur de United Hatzalah France, qui a organisé l’événement. “Nous sommes persuadés que l’élan créé par cette soirée peut participer à ce que le public français devienne un soutien majeur de nos activités. »

“Ce premier dîner de gala à Paris est une soirée historique pour United Hatzalah. Nous sommes très fiers et enthousiastes de franchir un cap dans nos relations avec le public français,” s’est réjoui Eli Beer, président-fondateur de Ihoud Hatzalah. “Je souhaite remercier très chaleureusement toute l’équipe qui a contribué à la réussite de cet événement ainsi que tous ceux qui nous ont honorés de leur présence ce soir. Les convives de cette soirée, en plus de la générosité dont ils ont fait preuve, sont dorénavant des ambassadeurs en puissance de United Hatzalah en France et nos partenaires dans la réalisation de notre objectif : sauver des vies.”