Les habitants du moshav Mevo Modiin sont sous le choc. Ils n’oublieront jamais ces scènes de désolation: leur village entier, avec ses quarante maisons, a été totalement consumé par le feu. C’est près de ce village que s’était déclaré l’incendie le plus important dans la forêt de Ben Shemen, dont 30% ont été détruits d’après le KKL.

Evacués à temps, tous les habitants ont été sauvés mais de nombreux animaux ont péri, et sur le plan matériel, il ne reste plus rien d’utilisable du contenu des maisons, des voitures, des écoles et jardins d’enfants et de toutes les installations collectives. Même les livres de prières sont inutilisables. vendredi matin, quelques familles se sont rendues sur place dans l’espoir- vite déçu – de retrouver quelque chose de ce qui leur appartenait. « Nous essayons de nous consoler par le fait qu’il n’y ait eu aucune victime, mais notre moshav est à reconstruire depuis zéro », a déclaré l’un des habitants en regardant ce qui ressemble à un champ de bataille.

Le moshav Mevo Modiin avait été créé en 1964.

Vidéo:

גל השרפות: תמונות מהיישוב מבוא מודיעים עכשיו, והנזקים שנגרמו מהשריפות@uriyaelk pic.twitter.com/a2pG4qkwp5 — כאן חדשות (@kann_news) May 24, 2019

Photo Avi Dishi / Flash 90